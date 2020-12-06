Sanat güneşi Zeki Müren, doğumunun 89 yılında Bodrum’da anıldı

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden sanat güneşi Zeki Müren, doğumunun 89. yılında Bodrum’da unutulmadı. Bu sabah saatlerinde Zeki Müren Sanat Müzesi’ne gelen bazı hayranlarının müzenin kapısına çiçek bırakıp gittiği görüldü.

Yaşamının son yıllarını Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdikten sonra 24 Eylül 1996 yılında röportaj için gittiği İzmir TRT stüdyolarında rahatsızlanarak yaşamını yitiren sanat güneşi Zeki Müren doğumunun 89. yılında Bodrum'da müze haline getirilen evi sessizliğe gömüldü.

İLK KEZ BU YIL TÖREN VE KONSER DÜZENLENEMEDİ

Bodrum'daki Kumbahçe Mahallesi Zeki Müren Caddesi'deki 11 numaralı sanatçıya ait evin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2000 yılında Zeki Müren Sanat Müzesi haline getirilmesinin ardından her yıl düzenlenen doğum günü anması bu yıl pandemi nedeni ile yapılamadı.

HAYRANLARI ÇİÇEK BIRAKIP GİTTİ

Bu sabah saatlerinde Zeki Müren Sanat Müzesi'nin kapısına hayranlarının bıraktığı çiçekler dikkat çekti. Zeki Müren'in yaklaşık 20 yıl şoförlüğünü yapan Savaş Ergün “Her yıl doğum gününde Sanat Güneşimizi anarak, konser düzenliyor anısına pasta kesiyorduk. Bu yıl ne yazıkki pandemi nedeniyle evimizden dışarı çıkamadığımız için bir etkinlik düzenlenemedi. Zeki Müren'i doğum gününde ilk kez yalnız bıraktık. Yinede bazı hayranlarının çiçekler bırakıp gittiğini öğrenmek hoşumuza gitti” diye konuştu.