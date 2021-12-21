Sanatçılardan sokak hayvanlarına destek

Gazeteci Ahmet Eskioğlu ve eşi Keriman Eskioğlu'nun sokak hayvanlarına yaşam alanı sağlamak için kurduğu Pati Paradise'ın düzenlediği yılbaşı kermesine ünlülerden destek yağdı.

Zekeriya ALBAYRAK

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Sinema, sahne ve tiyato sanatçıları, Gökçe Bahadır, Erdal Küçükkömürcü, Ertan Özyiğit, Sumru Yavrucuk, Beren Gençalp ve Umut Karadağ, kermes satışlarına yaptıkları yardımın yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da organizasyonu destekledi.

Sanatçılar sosyal medya hesaplarından yaptıkları görüntülü çağrılar ile hayvanseverleri 25-26 Aralık günü Ankara Gölbaşı’ndaki merkezde yapılacak kermese davet etti.

Kermesten elde edilecek gelir, sahipsiz sokak hayvanlarına harcanacak.