Sanayi çıraklığından tıp fakültesine

Van'da sanayide çıraklık yaparken üniversiteye hazırlanan Muhammed Ali Ersidar, girdiği Yüksek Öğretim Kurumları sınavında büyük bir başarı elde ederek tıp fakültesini kazandı.

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Yazın babasının Van Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan demir doğrama atölyesinde çalışan Muhammed Ali Ersidar, aynı zamanda üniversite hayali için çalıştı. Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavında büyük bir başarı elde eden Ersidar'ın derecesi ailesine büyük mutluluk yaşattı.

“SANAYİDE ŞARTLAR AĞIR”

Ağır iş yüküne rağmen hayallerini gerçekleştirmek için durmadan çalıştığını söyleyen Muhammed Ali Ersidar, “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım. Bu başarımda ailemin büyük rolü var. Durmadan çalıştım ve kazandım. Evde 5 kardeşiz, bir ablam evli, küçük yeğenlerim ve kardeşlerim var. Evde ders çalışma anlamında çok sıkıntı çıkarıyorlardı, ama onların yanımda olması ayrı bir destekti. Bir taraftan ders çalışırken diğer taraftan babama destek olmak için sanayide çalışıyordum. 3 yıllık çalışmamda sınavları kazanamadım ama pes etmedim. Kendime güveniyordum, sanayide şartlar ağır ve yorucu ama insan çalışınca amacına ulaşıyor ve sınavları kazanıyor” dedi.

“ÇALIŞTIKTAN SONRA HER ŞEY OLUYOR”

Başarıya ulaşmak için insanların çok çalışması gerektiğini ifade eden Ersidar, “Çok çalışmak gerekiyor. Burada diğer arkadaşlarıma örnek olduysam ne mutlu bana. Çalıştıktan sonra her şey oluyor. Bundan sonraki hedefim öncelikle üniversiteyi bitirmek. Umarım ülkemize hayırlı bir insan olarak elimden gelen her şeyi yapacağım ve aklımda geleceğe dair hedeflediklerimi başarabilirim” diye konuştu. (İHA)