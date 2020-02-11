Sanayi sitesinin Elif ustası

Manisa’da 46 yaşındaki Elif Kaya, önyargıları yıkıp sanayi sitesinde eşinin işyerinde metal işleme ustası oldu. Ellerinde oje yerine siyah pres yağı olan Kaya, 11 yılda işinde ustalaşarak erkeklere taş çıkardı.

Manisa Yunusemre ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde 11 yıldır metal işleme ustası olarak çalışan 46 yaşındaki Elif Kaya, azmiyle parmak ısırttı.

Eşi İlhan Kaya'nın açtığı metal işleme atölyesinde çalışan Elif Kaya, hem işinde ustalaştı, hem de kadınlara örnek oldu. İşe ilk başladığı dönemlerde sanayi sitesinde kadın çalışan olmadığını dile getiren Kaya, kendisinden sonra kadınların cesaretlendiğini ifade etti.

“ERKEKLERDEN ÇOK DAHA İYİYİM”

Büyük firmalar için fırın, beyaz eşya ve ev aletleri parçası ürettiklerini anlatan metal işleme ustası Elif Kaya şöyle konuştu:

*Eşim iş yeri açmaya karar vermişti. Ona destek amacıyla işe başladım. Daha önce hiç böyle bir iş yapmamıştım. Ama zorlanmadım. Pres makinesini artık ustalıkla kullanıyorum. Düz gelen bir metali şekillendirip fabrikalara teslim ediyoruz. İşe ilk başladığım zamanlarda sanayide hiç kadın yoktu.

* İnsanlar da ‘yapamazsın' diyordu. Yaptığım işten dolayı yadırgıyorlardı. Kadın olduğum için yapamayacağımı düşünüyorlardı. Çünkü zor bir iş. Çok dikkat istiyor, güçlü olmak gerekiyor. Ama ben başardım, önyargıları yıktım. İşimde usta oldum. Şimdi erkeklerden çok daha iyiyim. Erkekler benim kadar hızlı üretim yapamıyor.

ELLERİNDE OJE YERİNE SİYAH BOYA VAR

İşini sürdürürken annelikten de ödün vermeyen bir çocuk annesi Elif Kaya, 11 yaşındaki kızını da çalışırken büyüttü.

Elif Kaya, “Annelik fedakarlıktır. Kadınlar her zaman fedakardır. Ben de bunu başarmaya çalışıyorum. Eşim en büyük destekçim. O yapamayacağımı hiçbir zaman düşünmedi. El ele verdik. 11 yılda işimde ustalaştım. Benim ellerimde oje yerine siyah yağ var. Sıfırdan bu işe başladım, ürettiğimden dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Eşi İlhan Kaya ise işyerinde en büyük destekçisinin eşi Elif Kaya olduğunu ifade ederek, “Ağır metal sanayi işi olmasına karşın eşim işini en iyi şekilde yapıyor. Eşim çalışmak isteyen, ancak kendisinde cesaret bulamayan kadınlara örnek oldu'' diye konuştu.