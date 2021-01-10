Sanayinin ablası ‘Nuray abi’

İş kollarının artık “kadın işi”, “erkek işi” diye ayrıldığı dönem bitti. Çünkü kadınlar tabuları yıkıp geçti. Toplumda hala fiziksel açıdan zorlu mesleklere ‘erkek işi' gözüyle bakanlar olsa da bu algıyı yıkanlardan biri de Sarıyerli Nuray Çaylan… O, erkeklerin ağırlıkta olduğu İstanbul Sarıyer'deki Atatürk Oto Sanayi'ndeki tek kadın girişimci. “Hiç aklımda yokken birdenbire kendimi oto sanayide buldum” diyen Nuray Çaylan, boşandıktan sonra iş hayatına girdiğini anlattı.

YİNE DE PES ETMEDİ

Eski eşinin işlettiği dükkanın başına geçen ve hayatının değiştiğini söyleyen Nuray Çaylan'ın 2 de çocuğu var. “Erkeklerin bulunduğu ortamda ne işin var?” diye tepkiler aldığını ama yine de pes etmediğini söyleyen Çaylan, 2 ustasıyla birlikte çalışıyor. Dükkandaki organizasyonu sağlıyor, far değiştiriyor, araçların hava filtresini değiştiriyor. Öyle ki bir gün ustasına kızıp, şase düzeltme tezgahında araba bile bağladı.

“Bir kadın isterse her şeyi başarabilir” diyen Nuray Çaylan, “Hiçbir sektörde ayrım olmamalı. İşin cinsiyeti olmaz. Ekmek parası için dükkanları gezen çok kadın var. Ben hepsini destekliyorum” diye konuştu. Tam bir araç tutkunu olduğunu anlatan azimli kadın yaptığı işleri, karşılaştığı zorlukları anlattı.

Aslında kadın bir mucizedir

Çalışma sürecinden de bahseden Nuray Çaylan, son olarak şunları söyledi: “Hasarlı aldığım araçların tüm parçalarını araştırıyorum. Adrese gitmeden önce parçaları alacağım kişilerle mesajlaşıyorum ve bana abi diye hitap ediyorlar. Yüz yüze gördüklerinde ise kadın olduğum için çok şaşırıyorlar. İnanın, çalışmak insana enerji veriyor. Biz kadınlar toplum baskısından, bazı dayatmalar, kalıplar yüzünden sürekli zorluk yaşıyoruz. Kadın aslında anlayana gerçek bir mucizedir.

‘SEN ANLAMAZSIN'

Dükkana gelip kadın olduğumu görünce ‘Sen kadınsın, anlamazsın' diyerek yüzüme bile bakmayanlar oldu. Ama ben fiyat verebiliyorum ve hasarın nasıl çözüleceğini anlıyorum. Bununla da kalmıyor araçlarını tamir edip teslim ediyorum. Tabi ki işi ustasına bırakmak gerekiyor. Durum böyle olunca zaten insan zamanla umursamamayı da öğreniyor. Şuna tüm benliğimle inanıyorum ki, “Bir kadın isterse her işi başarabilir.” Nuray Çaylan meslekteki başarısını aldığı ödülle de ispatladı. Çaylan'a Sarıyer Belediyesi tarafından ‘Üretici Kadınlar Ödülü' verildi. Ödül töreninde konuşan Nuray Çaylan, “Bana layık görülen bu ödül beni çok ama çok gururlandırdı, mutlu etti. Değerli olduğumu hissettim” ifadelerini kullandı.

O an kendime güvenim geldi

Çaylan, “Eşim gidince ‘bu işi yaparım' dedim. Araçlara hep merakım vardı. Mekanik ve bakım yapıyoruz. Hasarlı araçları da düzeltiyoruz. Bir gün minibüs geldi kapıya. Baktım bir kadın. O an kendime güvenim geldi” dedi.