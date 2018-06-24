Sandığa papağanıyla gitti

Oylarını kullanmak için günün erken saatlerinde sandık başına gidenler vatandaşlık görevlerini yerine getirirken ortaya renkli görüntülere de çıktı.

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Yurdun farklı yerlerinden gelen renkli sandık görüntüleri seçimlerin ne kadar bol katılımlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. İşte Aydın, Pamukkale ve Denizli’den objektiflere yansıyan görüntüler…

Aydın’da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için yöresel kıyafetlerle oy kullanan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi’nde yaşayan Ahmet-Kevser Kıvılcım çifti de evlerinde beslediği papağanlarıyla sandığa gitti.





Denizli’de mehteran başı olarak çalışan Oğuz Sırlı, sandığa mehteran kıyafetiyle gitti.