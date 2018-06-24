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Sandığa papağanıyla gitti
Sandığa papağanıyla gitti
Oylarını kullanmak için günün erken saatlerinde sandık başına gidenler vatandaşlık görevlerini yerine getirirken ortaya renkli görüntülere de çıktı.
Yaşam 24 Haziran 2018 - 13:40

Yurdun farklı yerlerinden gelen renkli sandık görüntüleri seçimlerin ne kadar bol katılımlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. İşte Aydın, Pamukkale ve Denizli’den objektiflere yansıyan görüntüler…

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Aydın’da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için yöresel kıyafetlerle oy kullanan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

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Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi’nde yaşayan Ahmet-Kevser Kıvılcım çifti de evlerinde beslediği papağanlarıyla sandığa gitti.

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Denizli’de mehteran başı olarak çalışan Oğuz Sırlı, sandığa mehteran kıyafetiyle gitti.

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