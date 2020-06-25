Sandra Bullock genç görünmek için çocuk derisi enjekte ettiriyor

Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock’tan herkesi şaşırtan itiraf. 55 yaşındaki isim, katıldığı The Ellen Show programında genç kalabilmek için Epidermal Büyüme Faktörü yöntemiyle çocuk derisini vücuduna enjekte ettirdiğini söyledi. Daha çok hücrelerinin yenilenmesi gereken diyabet hastaları için kullanılan EGF halen günümüzde dünyanın tartıştığı bir konuyken Bullock’un böyle bir açıklama yapması tartışma konusu oldu.

Her ne kadar ünlü oyuncu, enjekte edilen derilerin sünnet olan Koreli çocukların derileri olduğunu söylese de, bilinen bir iddia var ki o da sadece ‘sünnet olan Koreli çocuklardan’ elde edilmediği, mülteci çocukların da tüm organlarından ve derisinden de üretildiği… Bu iddialar ne kadar doğru bilinmez lakin özellikle yurtdışında yapılan işlem çok talep görüyor ve seansı 650 dolar…

