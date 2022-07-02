Şangay’da müzeler yeniden açıldı
Yaklaşık 2 yıl bütün dünyayı etkisi alan pandeminin ardından hayat normale dönmeye devam ediyor. Çin'deki müzeler de yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı.
Çin’in doğusundaki Shanghai kentinde müzeler, sağlık kurallarına uyulması şartıyla yeniden ziyarete açıldı.
Ziyaretçiler müzelere girerken sağlık kodlarını bildirmek ve ziyaretleri boyunca maske takmak zorunda.
Şangay Doğal Tarih Müzesi de kapılarını açtıktan sonra yoğun ilgi gören müzeler arasında yer alıyor. ( Depo Photos)