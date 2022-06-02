Şanghay’da Covid yasakları bitti, “karantina” kelimesi yasaklandı

Çin’in finans merkezi Şanghay’da 2 aydır süren karantinanın sona ermesinin ardından “karantina” ifadesi yasaklandı.

Sozcu.com.tr

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Çin'in Şanghay kentinde Covid vaka sayısının hızla artması üzerine iki ay önce başlayan karantina uygulaması dün sona ererken medyaya da ilginç bir yasak geldi.

Çin medyasında Şanghay'la ilgili “karantina” ifadesinin yasaklandığı ortaya çıktı. Sızdırılan talimata göre, Şanghay'da tepkilere yol açan 2 aylık karantinanın “statik yönetim tarzı sınırlama” olarak nitelenmesi emredildi. Belgede, Covid-19'un ilk görüldüğü Vuhan kentinin aksine Şanghay'da hiçbir zaman karantina uygulanmadığı belirtildi.

“Sıfır Covid” politikasından ödün vermeyen Çin'in 25 milyon nüfuslu Şanghay kentinde milyonlarca kişinin haftalarca evlerinde mahsur kalması, hatta bazı sokaklara kafesler kurulması büyük tepkiye yol açmıştı.

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