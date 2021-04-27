Şanlıurfa’da ‘buz devri’ başladı

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da buz sezonu başladı. Buz üreticileri, soğuk hava depolarında özel makinelerde ürettiği buz kalıplarını, lokantalar başta olmak üzere ev, fırın ve şerbetçiler gibi birçok yere servis ediyor. 8 ila 15 kilodan oluşan buz kalıpları, 7 ila 10 lira arasında satışa sunuluyor.

“GÜNLÜK 5 TON BUZ SATILIYOR”

Buz üreticisi Abdulkadir Demir, kurduğu soğuk hava deposunda ürettiği kalıp buzları satarakailesinin geçimini sağlıyor. Demir, “Yıllardır bu tarihi mekanda buz üretimi yapıyorum. Günlük 5 ton buz üretimi yapıyoruz. Havanın ısınmasıyla sezonu açtık. Şanlıurfa’da yaz aylarında sıcaklık zaman zaman 50 ile 55 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımız, işletmeciler, fırıncılar, lokantacılar, şerbetçiler olsun buraya gelerek buz alıyor. Biz de onların buz ihtiyacını gideriyoruz. Urfa sıcağına buzdolapları yetişemeyince biz devreye giriyoruz” dedi.

Buz fabrikasına gelerek buz alan vatandaşlardan Metin İrdem, “Şanlıurfa çok sıcak bir iklim kuşağında yer alıyor. Bundan dolayı da buz ihtiyacı doğuyor. Biz de bu ihtiyacımızı karşılamak için buraya gelerek buz alıyoruz.Günlük 25 kalıp buz alıyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)