Güneşi gören Balıklıgöl’e koştu

Şanlıurfa'da kış ortasında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Balıklıgöl'e akın etti. Çoğu vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymaması ve maskesiz olması dikkat çekti.

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Türkiye’nin dört bir yanında kış mevsimi dolayısıyla soğuk hava kendini iyice hissettirirken Şanlıurfalılar ise güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Balıklıgöl’e akın eden vatandaşlar, balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları ile anı ölümsüzleştirdi.

Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymayarak yan yana durması ve maskesiz olması dikkat çekti.

Malatya’da ailesiyle Balıklıgöl’e giden vatandaşlardan Hakan Zengin, “Bugün Şanlıurfa’da hava gayet güzel. Balıklıgöl’ü gezdik. Çok beğendik. Bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum” dedi. (İHA)

