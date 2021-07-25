Şanlıurfa’da korkutan görüntü

Ertem Mahallesi’nde 200 yıldan fazladır balıkların yaşadığı Şilan Çayı’nda su seviyesinin azalması ile son iki gün içinde toplu balık ölümleri yaşanmaya başlandı.

Binlerce yavru balığın kıyıya vurduğu çayda, mahalle sakinleri dedelerinden kendilerine kalan mirasın yok olmasını istemiyor. Mahalleli toplu balık ölümlerinin durdurulması için yetkililerin bir an önce çalışma başlatmalarını istiyor.

Muhtar Sefer Gümüştaş, “İlk defa böyle toplu ölümlerin yaşandığını görüyoruz, yaşlılarımıza da sorduk daha önce böyle bir şey yaşanmadığını söyledi. Bu ölümlerin neden yaşandığını bilmiyoruz. Bayram sonrası gerekli yerlere başvuracağız” dedi.

Mahalle sakinlerinden İdris Gümüştaş ise, “Büyüklerimizin bize aktardığına göre burada 200 yıldır balıklar yaşıyor, son iki gün içerisinde toplu balık ölümleri gerçekleşti ve bunun sebebini bilmiyoruz. Yetkililerden bu ölümlerin araştırılması için bir ekibin gönderilmesini talep ediyoruz.” diye konuştu.

Mahalle sakinleri toplu halde kıyıya vuran balıkların, çayın kurumaya başlamasından olabileceğini tahmin ederken, balık ölümlerinin kesin nedeninin ise yetkililerin yapacağı incelemelerin ardından belli olabileceği belirtiliyor. (İHA)