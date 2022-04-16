Şans oyunlarından 4 milyon TL kazandı, parasını alamıyor

Cezayir'den Belçika'ya gelen ve buraya yerleşen bir göçmen, şans oyunlarından kazandığı yaklaşık 4 milyon TL'lik ödülü alamıyor. Geçerli belgeleri ve banka hesabı bulunmayan göçmen hukuk mücadelesi vermeye başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Belçika’da yaşayan Cezayirli bir göçmen, şans oyunlarından kazandığı 250 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon TL parayı, ülkede geçerli bir kimlik belgesi veya daimi adresi olmadığı için alamadı.

Belçika haber kanalı VRT’nin haberine göre, 28 yaşındaki göçmenin ülkede geçerli bir kimlik belgesi veya daimi bir adresi olmadığı için ödülü aktarabileceği bir banka hesabı açamadığı kaydedildi.

Ödülün nakit olarak verilemeyecek kadar yüksek bir meblağ olması nedeniyle banka hesabına aktarılması gerekiyor. Ancak ismi açıklanmayan Cezayirli göçmenin banka hesabı olmadığı için paraya ulaşması mümkün değil. Onun adına parayı talep etmek için harekete geçen bir arkadaşının ise hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındığı açıklandı. Polisin, kazı kazan kartlarını çaldığından şüphelendiği için bu kişiyi gözaltına aldığı açıklandı. Daha sonra Cezayirli göçmenin araya girmesiyle durum anlaşıldı ve serbest bırakıldı.

ZORLU YOLCULUKLARDAN SONRA BELÇİKA’YA ULAŞTI

Kazanan kart şimdi, satın alındığı Zeebrugge limanına yakın Brugge’deki bir mahkeme tarafından tutuluyor.

Belçika medyasına göre, adı açıklanmayan ve büyük ödülü kazanan göçmen, dört ay önce Cezayir’den tekneyle İspanya’ya geldi. Daha sonra Belçika’ya ulaşmadan önce İspanya ve Fransa’yı yürüyerek geçti.

Belçika gazetesi Het Laatste Nieuws’a bu kişinin başlangıçta İngiltere’ye seyahat etmeyi planladığını, ancak şimdi kazançlarının yardımıyla bir aile kurmayı umduğu Belçika’ya yerleştiğini söyledi.

‘EV, ARABA ALACAĞIM, EŞ ARAYACAĞIM’

İsmi açıklanmayan göçmen gazeteye verdiği demeçte, “Parayı aldığımda Brüksel’de kalacak bir yer alacağım” dedi. ‘Belki bir araba. Bir de eş arayacağım. Yine de paramla değil, kalbimle bulacağım.’

Avukatı Alexander Verstraete, kazananın banka hesabı olmadığı için piyango şirketinin ödeme yapmayacağını söyledi. Yetkililerin, ödül parasını alana kadar adamı sınır dışı etmeyeceklerini söylediklerini de sözlerine ekledi.

AFP haber ajansına konuşan Verstraete, “Kimliğini kanıtlayabilecek belgeleri arıyoruz” dedi. ‘Cezayir’deki ailesiyle iletişime geçmesi gerekecek.’ ifadelerinde bulundu.

Cezayirli göçmen şimdi parasını alabilmenin yollarını arıyor…

İlginizi Çekebilir Eski AKP'li vekilin eşinin İngiliz Prensi'ne verdiği rüşvet krizi: Hedefteki isim Selman Türk ilk kez konuştu

İlginizi Çekebilir Kraliçe, iki yıl sonra ilk kez Meghan Markle ve Harry ile buluştu