Saraç ustası kalmadı, mesleği kendi becerisiyle diriltti

Denizlili Güneydoğu gazisi 42 yaşındaki Mehmet Gökçe'nin deve sevgisi kendisini meslek sahibi yaptı. Deve güreşlerine meraklı olan ve kendisi de deve besleyen Gökçe, yörede saraç ustası kalmayınca deve koşum takımı ve süsler yapmaya başladı. Yanında çıraklık yapacak bir usta olmayınca gözlemleri ile kendi kendine mesleğini ilerleten Gökçe, Buldan'da evinin altında açtığı 10 metrekarelik dükkanında şimdi bölgedeki deve sahiplerine hizmet veriyor.

USTA KALMADI İŞ BAŞA DÜŞTÜ

Bir arkadaşı ile birlikte deve satın aldığını ve saraç olma sürecinin de böyle başladığını söyleyen Gökçe, “Deveyi aldıktan sonra ufak tefek eksikleri ile uğraşırken, yırtığını söküğünü düzeltirken saraç olmaya karar verdim. Usta oldum diyemem. Çıraklığını yapamadığınız bir işin ustası olamazsınız. Denizli'de sadece Sarayköy ve Buldan'da devecilik yapılır. Bu bölgelerde de usta kalmadı. Son usta da birkaç yıl önce vefat etti. Bu işi öğrenecek kimse kalmadı. Ben de kendi imkanlarım ile öğrendim. Öğrenmeye de devam ediyorum” diye konuştu.

Güneydoğu'da iki parmağını kaybeden ve bölgede Gazi Mehmet olarak bilinen Gökçe develer için ağızlık, çul, kolon ve karın bağları, boyunluk, muskalık, yular, zincir atma yuvaları ve süsler yapıyor. Gökçe'nin tamamen el işi ürünleri bölgedeki devecilerin ilgisini çekiyor.

BU HASTALIK ANLATILAMAZ

Deve sahiplerinin bazen özel süsler istediğini onların da isteklerine yerine getirdiğini söyleyen Gökçe, “Genellikle canlı ve parlak renkler tercih ediliyor. Deveyi güzel ve heybetli gösterecek süslemeler isteniyor. Bu çok farklı bir sevgi ve hastalık. Bu hobi anlatılabilir bir şey değil. Ben de deve sahibi oldum. Develer evlat gibidir. İlgi ister, sevgi ister. Sadece yemini suyunu vermekle olmaz. Bu aynı zamanla yüzlerce yıllık bir gelenek. Yörük kültürünün devam ettiği Buldan ve Sarayköy dışında deveci kalmadı. Buldan'da 13-14 kişiyiz. Fakat deve güreşlerini izleyen binlerce insan var. Biz de bu işin bir ucundan tuttuk. Devam ettirmek niyetindeyim” diye konuştu.

AY YILDIZ SİMGESİ OLDU

Şırnak’ta askerliği sırasında iki parmağını kaybeden Gökçe her yaptığı muskada ay yıldız motiflerine yer veriyor. Bunun adeta kendisinin simgesi olduğunu belirten Gökçe, “Gazi diye tanınıyorum. Ay yıldız simgem. Bir devenin üzerinde ay yıldız görürseniz mutlaka ben yapmışımdır” diye konuştu. Son dönemde deve güreşlerine karşı kamuoyunda olumsuz düşüncelerin oluştuğunu de söyleyen Gökçe, “Sanıldığının aksine develer birbirine zarar vermiyor. Bunlar evlat gibi seviliyor. Birbirine zarar versin ister miyiz? Bu hayvanların doğasında birbirileri ile mücadele etmek var. Çiftleşme dönemlerinde zaten bu güreş olur. Birbirilerine zarar vermesinler diye çeneleri bağlanır. Güreşirken riskli bir durum görüldüğünde hemen hakemler ve urgancılar müdahale eder. Veteriner hekimler var. Onlar da müdahale eder. Çok dikkatli hassas bir konudur. Deve sahipleri için onlar bir hayvan değil evlattır” ifadelerini kullandı.