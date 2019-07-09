Sarah Jessica Parker tacize uğradığını itiraf etti

Geçtiğimiz yıl yapımcı Harvey Weinstein, taciz ve tecavüz skandalıyla gündeme gelmiş, dünya ayağa kalkmış ve ünlü oyuncu Reese Witherspoon başta olmak üzere pek çok oyuncu ‘Me Too’ hareketini başlatmıştı.

Bu hareketin amacı ise ‘Ben de’ diyebilmekti. Yani cinsel tacize uğradıysanız, ‘Me Too’ hashtag’i ile itirafta bulunuyorsunuz. Başlatılan bu harekete şimdi de ünlü yıldız Sarah Jessica Parker katıldı. Geçtiğimiz gün NPR'ın Fresh Air adlı radyo programına konuk olan Parker, #MeToo hareketinin küresel bir etki yaratmasından sonra kendisini taciz eden ‘sayısız erkeğe’ dair olayları hatırlamaya başladığını söyleyerek bir itirafta bulundu.

Yıllar önce çok ünlü bir oyuncunun kendisini taciz ettiğini itiraf eden Parker “Ünlü sinema yıldızını şikayet etmedim ve o dönem olayı görmezden geldim. Neden daha cesur olmadığımı da bu olayların beni neden yıkmadığını da bilmiyorum” dedi.

53 yaşındaki oyuncu bir başka itirafta daha bulundu. Başka biri tarafından daha taciz edildiğini fakat bu kez harekete geçtiğini anlatan Sarah Jessica Parker “Sadece uygunsuz davranmakla kalmayıp kontrattaki yükümlülüklerini de yerine getirmeyen birini ajansına şikâyet ettim” dedi. Parker kendisini taciz edenlerin ismini vermek istemedi…

