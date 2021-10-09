Sarıkamış buz kesti: Termometreler eksi 10’u gördü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağan kar yağışı ve soğuk hava sonrası kırağı oluştu. Yoğun sisin de etkili olduğu ilçede, ağaç ve bitkiler beyaza büründü.
Kars genelinde yağan kar ile hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü.
Sarıkamış’ta gece termometreler eksi 10 dereceyi gösterirken, 3 bin 650 rakımda bulunan ormanlarda sarıçam ağaçları adeta kırağı tutarak dondu.
Fotoğrafçılar, ekim ayında daha önce Sarıkamış’ta ağaçların kırağı tutmadığına dikkat çekti. (İHA)