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Sarıkamış buz kesti: Termometreler eksi 10’u gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağan kar yağışı ve soğuk hava sonrası kırağı oluştu. Yoğun sisin de etkili olduğu ilçede, ağaç ve bitkiler beyaza büründü.

Yayınlanma: 10:34 - 09 Ekim 2021 Güncellenme:
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Sarıkamış buz kesti: Termometreler eksi 10’u gördü

Kars genelinde yağan kar ile hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü.

Sarıkamış’ta gece termometreler eksi 10 dereceyi gösterirken, 3 bin 650 rakımda bulunan ormanlarda sarıçam ağaçları adeta kırağı tutarak dondu.

Fotoğrafçılar, ekim ayında daha önce Sarıkamış’ta ağaçların kırağı tutmadığına dikkat çekti. (İHA)

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