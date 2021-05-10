Sarıkeçili yörüğün isyanı: Göçümüze kaymakamlık izin vermiyor, ortada kaldık!

Kış aylarını Mersin sahillerinde, yaz aylarını ise Konya ve Karaman yaylalarında geçiren Sarıkeçili yörükleri, Anadolu’nun göçebe yaşamını sürdüren son yörük topluluğu… Doğayla iç içe bir yaşam süren 200 aileden oluşan Sarıkeçililerin Nisan ayının başında Konya ve Karaman'a yolculuğu başladı. Modern yaşamın getirdiği zorlukların yanında bürokratik ve sosyal baskılar ise göçerlerin yaşam alanlarını her geçen gün biraz daha daraltıyor.

AİLEM VE HAYVANLARIMIZLA ORTADA KALDIK

Sarıkeçili yörüklerinden olan Mehmet Bacak 15 yıldır göç ettiği Konya’nın Ahırlı ilçesi Çiftlik köyüne bu yıl göç etmek istedi ancak kaymakamlık engeline takıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü’nden otlatma ve konaklama izni aldığını ancak bölge halkının baskısıyla kaymakamlığın bu izni iptal ettiğini belirten Mehmet Bacak ailesi ve hayvanlarıyla birlikte ortada kaldığını belirterek şunları söyledi:

– Ben 15 yıldır ailemle birlikte Nisan ayında Mersin'den Konya'nın Ahırlı ilçesi Çiftlik Köyü civarına göç ederdim. Bu yıl da yine aynı şekilde yola koyulduk. Orman İşletme Müdürlüğünden otlatma ve konaklama iznimizi aldık. İzin aldıktan sonra bölge halkı kaymakama baskı yapmış, baskılara dayanamayan Ahırlı kaymakamı da iznimizi iptal etmiş. Ahırlı ilçesi Çiftlikköyü'nde konaklayacaktık. Konaklamaya 3 günümüz kalmıştı.

– Şimdi Bozkır ilçesi Kınık Köyü civarında ailem ve 400 küçükbaş hayvanımla birlikte ortada kaldık. Eşim hasta, 3 çocuğum var. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yetkililerden sorunumuza bir çare bulmalarını istiyorum.

YÖRÜKLÜĞÜN BİTMESİNİ Mİ İSTİYORLAR ?

Her dönem göç yollarında çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını belirten Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Pervin Savran ise şöyle konuştu:

– Bu yıl havaların erken ısınmasıyla birlikte göçümüz planladığımızdan daha yakın bir tarihte gerçekleşti. Göçe çıktığımızda bize bir otlatma planı verilir. Göç esnasında da bu yüzden çok sorunlar yaşıyoruz. Sürekli baskı ceza veya haraçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yıl kuraklık nedeniyle yeteri kadar ot da yok. Bunun yanında inanılmaz bir orman talanı var. Her yere maden ocakları açılmasının yanı sıra çok fazla ağaç kesimi de var. Ormanlar bizim evimiz. Yörüklüğün bitmesi ve ette dışa bağımlı olalım mı istiyorlar, anlamıyoruz.