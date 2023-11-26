Sarıkeçili Yörükleri kış yurduna doğru yola çıktı

Konya'nın Hadim ilçesinde yaz yurdunda 6 ay kalan Sarıkeçili Yörükleri, kış yurduna ulaşmak için yola çıktı. Develer eşliğinde yola çıkan yörükler, Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pempecik mevkiine ulaşacak.

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Sarıkeçili Yörükler, kasım ayının başında yola çıkarak Karaman il sınırından Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Bardat Yaylası’na ulaştı. Zaman zaman yağış nedeniyle konakladıkları yerde uzun süre kalan yörükler, yolculuklarını kışı daha ılıman iklime sahip Mersin’de sürdürmek için devam ediyor.

Yörüklerin lideri Ali Uçar (66), 20 günlük bir yolculuğun ardından Aydıncık ilçesinin Söğüt Yaylası’na ulaşacaklarını söyledi.

Uçar, “Göçerlik bize dedelerimizden kalan meslek. Bizden sonra gelen nesiller bunu yapamaz, sürdüremez. Çünkü biz büyüklerimizden böyle gördük. Deve kervanı ile yolculuk yapıyoruz. Deve de kimsede kalmadı, sadece bende var. Bizim için Orman Bölge Müdürlüğü’nün çalışanları çok önemlidir. Çünkü onlar bize yardımcı oluyor, yer gösteriyor” dedi.

Uçar, kış aylarında Mersin’de 5 ay kalacaklarını belirterek, “Konya civarına gittiğimizde orada Hadim ilçesinde Aladağ var, orada kalırız. Kışın ise de Mersin’de Bozyazı-Aydıncık arasında kalırız. Hadim’de 6 ay, Mersin’de ise 5 ay kalıyoruz. Nisan ya da mayıs ayında yeniden Hadim’e döneriz” diye konuştu. (DHA)