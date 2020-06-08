Sarıkeçili Yörüklerinin yaşamı film oluyor

Mersin’de çekimi devam eden ve Sarıkeçili Yörüklerinin yaşamının anlatıldığı ‘Turna Misali’ filmi yakın zamanda vizyona girecek. Filmin, bin yıllık bir geleneği ısrarla yaşatan Sarıkeçili Yörüklerinin Mersin ve Karaman arasındaki göç yolculuğunu anlatan ilk drama eserlerden biri olacağı ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Turna Misali' adlı filmin setini ziyaret etti. Seçer, Yörüklerin sadece Mersin’in değil, bütün Türkiye’nin en önemli kültürel unsuru olduğu söyledi.

Mersin ve Karaman'da çekimleri bir süredir devam eden son konargöçerler olan Sarıkeçili Yörüklerinin yaşamının anlatıldığı “Turna Misali” adlı filminin yakında vizyona giriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de ana destekçisi olduğu “Turna Misali” adlı filmin çekimleri Silifke'de devam ediyor.

FİLM FİKRİ 12 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKTI

Filmin yönetmeni İffet Eren Danışman Boz, film fikrinin 12 yıl önce doğduğunu söyledi. Görüntü yönetmeni Eyüp Boz'un, göç yollarında engellerle karşılaşan Sarıkeçililerle ilgili belgesel çektiğini hatırlatan Boz, daha sonraki süreçte, Sarıkeçili kültürünü daha iyi anlatabilmek için drama bir eser üretilmesi gerektiği fikrine ulaştıklarını belirtti.

Filmin çekimi için Eyüp Boz'un önce kendisini, daha sonra Yörük kültüründen gelen oyuncu Yüksel Aksu'yu ikna ettiğini belirten Boz, “Filmin kaba kurgusu TRT'de izlendi ve çok beğenildi. Corona salgını nedeniyle bazı gecikmeler oldu. Benim en büyük hayalim bu kültürün, özellikle geleneksel şekilde deveyle göçün yok olmaması. Bu koruma altına alınırsa bu film amacına ulaşmış olacak” dedi.

BİR YÖRÜK OLARAK YÖRÜK OLMAYI BU BELGESEL ÇEKİMLERİNDE ÖĞRENDİM

Turna Misali filminin oyuncuları arasında yer alan ve kendisi de Sarıkeçili bir Yörük olan Yüksel Aksu ise “Biz 12 yıl önce buraya belgesel çekmeye gelmiştik. Ben de Yörüğüm ve Sarıkeçili kökenli bir Yörüğüm, Muğlalıyım. Bir Yörük olarak Yörük olmayı bu belgesel çekimlerinde öğrendim ve çok çok büyük bir kıymet olduğunu anladım. Nenemin de lakabı ‘Yörük Ayşaydı' Onunla gurur duymayı öğrendim. Şimdi bu 12 yıl içinde Eyüp ve iffet demlendirdi güzel bir senaryo yazdılar. Evrensel ya da yerel kültürümüzü nakşetmek, yansıtmak bizlerin sanatçı olarak sorumluluğu” diye konuştu.

DOĞAYA DEĞER VEREN BİZE DE DEĞER VERMİŞ OLUR

Sarıkeçili Yörükleri Derneği Başkanı Pervin Çoban Sarvan ise şunları söyledi:

* Biz aklımız erdiğinden beri, bu kültürün yaşatılması için feryat figan kopardık. Sesimizi duyan olmadı. Bizim için makamlar, mevkiler, rütbeler gelip geçicidir. Bizde kalıcı olan doğadır. Doğaya değer veren bize de değer vermiş olur. Turna Misali filmini sadece bir film olarak Görmemek gerek. Bu kadim kültür bütün canlıları ilgilendiriyor.

* Salgın süreci bu kültürün değerini bir kez daha ortaya çıkardı. Bu kültüre, bu yaşam biçimine eninde sonunda herkes uyacak. Sesimize ses olun ki bu kültür sonsuza dek yaşasın. Bizler ölümlüyüz, öleceğiz. Ama bu kültür yaşasın.

GELECEK KUŞAKLARA AKTARILIYOR

Konargöçerlik geleneğini, doğayla iç içe bir yaşam anlayışını ve ‘ihtiyacın kadar üret, ihtiyacın kadar tüket' felsefesini yaşatan son Yörük aşireti olan Sarıkeçililerin yaşamı sinemaya aktarılıyor. Kışın sürüleriyle birlikte Mersin'e gelen, yazın Karaman taraflarına göç eden ve bu göçü bin yıldan fazla süredir develerle yapan Sarıkeçililerin bu gelenekleri, sinema filmi sayesinde gelecek kuşaklara da aktarılmış olacak.

SETİ ZİYARET ETTİLER

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kaymakam Ersin Emiroğlu ile Belediye Başkanvekili Sadık Altınok ile birlikte seti ziyaret ederek, filmin yönetmeni İffet Eren Danışman Boz'dan film hakkında bilgi aldı. Başkan Seçer, Sarıkeçili Yörükleri Dernek Başkanı Pervin Çoban Sarvan'la da sohbet ederek, yörüklerin göç yollarında yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi edindi.

KADİM KÜLTÜRLER YOK OLUYOR

Sarıkeçili Yörüklerinin yaşamından kesitler sunan film ve konargöçer kültürü hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, “Yaşanan gelişmeler kadim kültürleri bir, bir yok ediyor. Sarıkeçililerin geleneksel yaşam biçimi de bu gelişmelerden nasibini alıyor. Burada güzel bir çalışma var. Yönetmenden oyuncusuna, destek veren kurumlarına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MEVZUAT YAŞAM ALANLARINI ORTADAN KALDIRDI

Yörük Türkmenlerin sadece Mersin'de değil, tüm Türkiye'de önemli bir kültür, önemli bir kitle olduğuna değinen Başkan Seçer şunları söyledi:

* Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözünde olduğu gibi, ‘Gidin Toroslar'ın tepesine bakın. Bir Yörük çadırında dumanlar tütüyorsa hiçbir kuvvet bu ülkeye zarar veremez.' Bu veciz bir söz. Bundan mesaj çıkartmak lazım. Mersinimizde de bu yerleşik kültür önemli bir nüfus. Tabi artık kentleşmeyle beraber bu kültür ortadan kalkıyor.

* Konargöçerler dönemsel sorunlar yaşadıkları gibi mevzuat sorunu da yaşıyor. Artık eski mera alanları yok. Hayvanlarını otlatacakları alanlar bulamıyorlar. Orman farklı bir mevzuat, şehir farklı bir mevzuat, tarım farklı bir mevzuat. Bütün bu mevzuat da yaşam alanlarını ortadan kaldırmış durumda.

BÜYÜKŞEHİR FİLMİN ANA DESTEKÇİLERİNDEN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, filmin ana destekçisi oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çekimleri yapan set ekibinin konaklama ve beslenme ihtiyaçlarını, çekim sırasında gerekli olan mobil wc, çadır, sandalye gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Set ekibinin ekipmanları ve çekim yapılacak alanlar dezenfekte ediliyor. Çekimlerin sürdüğü ve ikinci bölge olarak adlandırılan bölgede Büyükşehir ekipleri tarafından zemin iyileştirme çalışmaları yapılarak, çekim şartları kolaylaştırılıyor.