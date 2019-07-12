Sarımsağın faydaları nelerdir? Sarımsağın besin değerleri ve sağlığa yararları…

"İlaçlar gıdanız değil gıdalar ilacınız olsun" Bunlar, batı tıbbının babası olarak adlandırılan Hipokrat'ın ünlü sözleri. Hipokrat çeşitli tıbbi durumları tedavi etmek için sarımsak kullandı. Modern bilim de son zamanlarda sarımsağın faydalı sağlık etkilerinin çoğunu doğrulamıştır. Şimdi, sarımsağın insan sağlığı üzerindeki faydalarına göz gezdireceğiz... Sarımsağın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Sarımsak sadece yemekleri lezzetli kılmakla kalmaz, aynı zamanda bazı sağlık yararlarına da sahiptir. Bunlardan bazıları; kan basıncının düşürülmesi, bağışıklığın arttırılması, LDL kolesterol seviyelerinin azaltılması, nörolojik-dejeneratif hastalıkların önlenmesi, göz sağlığının desteklenmesidir. Sarımsak, manganez, B vitamini, C vitamini, selenyum ve lif de dahil olmak üzere bazı önemli besinleri içerir. Sarımsağın faydalarının detaylarını merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar okumanızı tavsiye ediyoruz… İşte sarımsağın faydaları…

SARIMSAK HAKKINDA

Sarımsak, Alliaceae familyasına dahil olan, Allium cinsinden bir soğanlı bitki türüdür (Allium sativum L.). Sarımsak, tarih boyunca beslenme ve tıpta önemli bir rol oynamıştır. Bu şifalı bitkiye yapılan en erken referanslardan bazıları, muhtemelen MÖ 6. yüzyılda derlenen Zerdüştlerin kutsal yazılarından oluşan bir koleksiyon olan Avesta’da bulunmuştur. Sarımsak ayrıca Sümer ve eski Mısırlılar için önemli bir ilaçtı. Kayıtlar, sarımsağın yaklaşık 5.000 yıl önce Giza piramitleri yapıldığında kullanıldığını gösteriyor. Ayrıca, “Batı tıbbının babası” olarak bilinen eski Yunan hekim Hipokrat’ın çok çeşitli koşullar ve hastalıklar için sarımsak kullandığı bilinmektedir. Yine Yunanistan’ın en eski Olimpiyatları sırasında, dayanıklılığı arttırmak için atletlerin sarımsakla beslendiğine dair bazı kanıtlar bulunmuştur.

Tarih boyunca sarımsak, bronşit, hipertansiyon (yüksek tansiyon), TBC (tüberküloz), karaciğer bozuklukları, dizanteri, şişkinlik, kolik, bağırsak solucanları, romatizma, diyabet ve ateş gibi hastalıklarda kullanılmıştır.

Halen sarımsak, ateroskleroz (arterlerin sertleşmesi), yüksek kolesterol, kalp krizi, koroner kalp hastalığı ve hipertansiyon dahil olmak üzere kan sistemi ve kalbe bağlı birkaç durum için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sarımsak, günümüzde bazı insanlar tarafından akciğer kanseri, prostat kanseri, meme kanseri, mide kanseri, rektum kanseri ve kolon kanserinin önlenmesi için de kullanılmaktadır.

Sarımsak zengin vitamin ve mineral kaynağıdır. Sarımsağın içeriğinde 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, manganez ve çinko gibi mineraller ile A vitamini, B vitamini ve bolca C vitamini bulunur.

SARIMSAĞIN BESİN DEĞERLERİ

100 g sarımsağın besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 58,58 g

Enerji: 149 kcal

Protein: 6.36 g

Toplam yağ: 0.5 g

Karbonhidrat: 33.06 g

Lif: 2.1 g

Toplam şeker: 1 g

Kalsiyum: 181 mg

Demir: 1.7 mg

Magnezyum: 25 mg

Fosfor: 153 mg

Potasyum: 401 mg

Sodyum: 17 mg

Çinko: 1.16 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 31,2 mg

Tiamin: 0.2 mg

Riboflavin: 0.11 mg

Niasin: 0.7 mg

B-6 Vitamini: 1.24 mg

Folat, DFE: 3 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 9 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.08 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 1.7 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.25 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

SARIMSAĞIN FAYDALARI

Sarımsağın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Enfeksiyonlar

Sarımsak bakteri, maya, mantar, parazitler ve virüsler üzerinde antimikrobiyal etkiye sahiptir. Sarımsaktaki allisin ve kükürt içeren bileşikler, mikroplarda DNA, RNA ve protein üretimini inhibe eder.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir

Hayvan ve hücre temelli çalışmalarda, sarımsak özü, glutation’u artırarak beyaz kan hücrelerini (lenfositler, makrofajlar, monositler ve nötrofilleri) uyarır. Beyaz kan hücreleri, enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan immün hücrelerdir, glutation ise, immün hücreleri serbest radikallerden koruyan bir antioksidandır.

– Kalbi korur

Sarımsak, kalbimizi kalp krizi ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler sorunlara karşı korur. Bu kardiyo koruyucu özellik, çeşitli faktörlere bağlanabilir. Yaşla birlikte, arterler gerilme yeteneğini kaybetme eğilimindedir. Sarımsak bunu azaltmaya yardımcı olabilir ve kalbi serbest oksijen radikallerinin zararlı etkilerinden koruyabilir. Sarımsaktaki kükürt içeren bileşikler ayrıca kan damarlarımızın tıkanmasını önler ve ateroskleroz gelişimini yavaşlatır (arterlerin sertleşmesi). Ajoenin pıhtılaşma önleyici özellikleri kan damarlarının içinde pıhtıların oluşmasını önlemeye yardımcı olur.

– Beyin kanseri

Sarımsakta bulunan organo-kükürt bileşiklerinin, bir tür ölümcül beyin tümörü olan glioblastomalardaki hücrelerin tahrip edilmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

– Hipertansiyonu azaltır

Sarımsak, genellikle yüksek tansiyon düşürücü olarak kullanılan bitkisel bir maddedir. Yüksek basınç seviyelerine maruz kaldığında, vücutta nitrik oksit olarak bilinen bir madde kan damarlarını gevşetir ve dilate olmalarına neden olur. Ayrıca trombosit agregasyonunu azaltarak tromboza karşı savaşır.



– Kolesterol seviyelerini düşürür

Yine allisin bileşiği bakımından zengin olan çiğ sarımsak, LDL (kötü) kolesterolü etkili bir şekilde önler. Bazı araştırmalar çiğ sarımsak tüketen sıçanlarda kolesterol ve trigliseritlerde azalma olduğunu göstermektedir. Ancak, bu noktada, kesinlik belirtecek kadar araştırma yoktur.

– Nöroprotektif özellikler

Çiğ sarımsağın antioksidan ve antienflamatuar özellikleri gelecekteki nörodejeneratif hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

– Yaraları iyileştirir

Sarımsak, enfekte yara için etkili bir bitkisel ilaç görevi görür. Anında bir rahatlama sağlamak için enfekte olan bölgeye 2 adet ezilmiş sarımsak yerleştirin.

– Diş çürümesini önler ve ağız enfeksiyonlarını tedavi eder

Sarımsak, diş çürümesine neden olan diş plağı bakterileri üzerinde antibakteriyel etkilere sahiptir. Sarımsak ayrıca periodontitis, pamukçuk ve bğaz enfeksiyonları iyileştirir. Sarımsak, antibiyotiklerle birlikte ilaca dirençli bakterileri tedavi etmek için kullanılabilir. Sarımsaktaki allisin, bakterilerin hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları kükürt içeren enzimleri inhibe ederek bakterilere karşı savaşır.

– Diyabet

Sarımsak insülin salınımını arttırır ve şeker hastalarında kan şekeri seviyesini düzenler.

– Sindirimi artırır

Ham sarımsağın günlük olarak diyete dahil edilmesi sindirim sorunlarına yardımcı olur. Gastrik kanalın enflamasyonu veya tahrişi bile bu bitki kullanılarak azaltılabilir. Sarımsağın, dizanteri, ishal ve kolit gibi çoğu bağırsak sorunlarının giderilmesine yardımcı olduğu düşünülmektedir. Bağırsaktaki iyi bakterileri etkilemez fakat zararlı olanları tahrip eder. Sadece sindirimi arttırmaz, aynı zamanda mide gazını hafifletmeye yardımcı olur.

– Göz sağlığı

Sarımsaktaki besin açısından zengin selenyum, kuersetin ve C vitaminlerinin hepsi göz sağlığına katkı sağlar, göz enfeksiyonları ve inflamasyonun giderilmesine yardımcı olur.

– Alerjiyle savaşır

Sarımsağın, anti-enflamatuar özelliğe sahip olduğu bilinmektedir. Vücudun alerjilere karşı savaşmasına yardımcı olabilir. Sarımsağın anti-artritik özelliği, dialil sülfit ve tiyazremonondan kaynaklanmaktadır. Sarımsak alerjik havayolu iltihabını (alerjik rinit) iyileştirdiği gösterilmiştir. Çiğ sarımsak suyu döküntüler ve böcek ısırıkları nedeniyle kaşıntıyı anında kesmek için kullanılabilir.

– Diş ağrıları

Ezilmiş sarımsağı doğrudan etkilenen dişe koymak, antibakteriyel ve analjezik özelliklerinden dolayı diş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak diş etini tahriş edebileceğini unutmayın.

– Cilt ve saç için

Sarımsakın canlandırıcı özellikleri cildi serbest radikallerin etkisinden korur ve yaşlanan ciltte elastikiyet kaybına neden olan kollajenin tükenmesini yavaşlatır. Topikal olarak uygulandığında, sarımsak mantar enfeksiyonları ile enfekte olmuş ciltte harika sonuçlar gösterir ve egzama gibi cilt hastalıklarından kurtulmanıza katkı sağlar. Ayrıca sporcunun ayağı ve saçkıran gibi mantar enfeksiyonları için de etkili bir çözümdür. Saç derinize ezilmiş sarımsak özü ya da sarımsakla beslenmiş yağla masaj yapmanın saç dökülmesini önlediği ve hatta tersine çevirdiği bilinmektedir.

NOT: Astım hastaları, yan etkileri olabileceğinden sarımsak tüketmemelidir. Yine, ameliyatlardan veya tıbbi işlemlerden önce sarımsak kullanılmamalıdır. Ayrıca, doktorunuza danışmadan sarımsak tüketmeyin.