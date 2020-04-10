Sarımsağın içinde hangi vitaminler var? Sarımsağın faydaları…

Sarımsak, Alliaceae familyasına dahil olan, Allium cinsinden bir soğanlı bitki türüdür (Allium sativum L.). Sarımsak, tarih boyunca beslenme ve tıpta önemli bir rol oynamıştır. Doğada bulunan en etkili antibiyotik olan sarımsak, zengin vitamin ve mineral kaynağıdır. Sarımsağın içeriğinde 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, manganez ve çinko gibi mineraller ile A vitamini, B vitamini ve bolca C vitamini bulunur. Şimdi, sarımsağın içindeki vitaminlere ve sarımsağın faydaları hakkında merak edilenlere bir göz atalım.