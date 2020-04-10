Tarih boyunca sarımsak, bronşit, yüksek tansiyon, tüberküloz, karaciğer bozuklukları, dizanteri, şişkinlik, kolik, bağırsak solucanları, romatizma, diyabet, ateş, ateroskleroz (arterlerin sertleşmesi), yüksek kolesterol, koroner kalp hastalığı gibi hastalıklarda kullanılmıştır. Peki, sarımsağın içinde hangi vitaminler var? Sarımsağın faydaları hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…
SARIMSAĞIN BAŞLICA FAYDALARI
– Sarımsak bakteri, maya, mantar, parazitler ve virüsler üzerinde antimikrobiyal etkiye sahiptir.
– Kalp krizi ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler sorunlara karşı korur.
– Sarımsağın antimikrobiyal etkisi, yüksek tansiyon, felç ve kalp krizi gibi sorunların yaşanmasını engeller.
– Ateroskleroz ve nefropati gibi diyabet komplikasyonlarını önlemeye yardım eder.
– İnsülin direncini azaltmaya yardımcı olur.
– Kandaki adiponektin seviyesini artırır ve açlık kan şekeri seviyesini düşürür.
– Isırık ve arı sokmalarında tedavisi edici özelliği vardır.
– Sarımsak mantar lezyonlarının çoğalmasını engeller ve kaşıntıyı hafifletir.
– İçeriğindeki allisin gibi bileşikler soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı etkilidir.
– Sarımsak tüketenlerde LDL yani kötü kolesterol seviyeleri önemli ölçüde düşer.
– İçerdiği kimyasal bileşikler kan pıhtısı oluşumunu engeller.
– Alkol nedeniyle oluşan karaciğer hasarına karşı koruma sağlar.
– Kirli hava, sigara dumanı ve kimyasalların yarattığı vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
– İçeriğindeki zengin E vitamini saç ve cilt için gereklidir.
– Ayrıca E vitamini sayesinde kadınlarda östrojen ve progesteron gibi cinsiyet hormonlarının dengesi korunur.
– Erkeklerde cinsel gücü artırır.
SARIMSAĞIN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?
100 g sarımsağın besin değerleri aşağıdaki gibidir:
Su: 58,58 g
Enerji: 149 kcal
Protein: 6.36 g
Toplam yağ: 0.5 g
Karbonhidrat: 33.06 g
Lif: 2.1 g
Toplam şeker: 1 g
Kalsiyum: 181 mg
Demir: 1.7 mg
Magnezyum: 25 mg
Fosfor: 153 mg
Potasyum: 401 mg
Sodyum: 17 mg
Çinko: 1.16 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 31,2 mg
Tiamin: 0.2 mg
Riboflavin: 0.11 mg
Niasin: 0.7 mg
B-6 Vitamini: 1.24 mg
Folat, DFE: 3 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 0 µg
A Vitamini, İÜ: 9 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.08 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 1.7 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.09 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.25 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg