Bilimsel olarak Allium satvium olarak bilinen sarımsak, soğan ailesinin bir akrabası ve dünya çapında en sık kullanılan bileşenlerden biridir. Özellikle Hindistan'da, sarımsak yağı enfeksiyonları ve ateşi tedavi etmek için uzun süredir kullanılmaktadır. C, B1 ve B6 vitaminleri, allisin, demir, fosfor ve bağışıklığı arttırıcı besinler açısından zengin olan sarımsak yağı, genel sağlığı artırmak için mükemmel bir çözümdür. Peki, sarımsak yağının faydaları nelerdir? Sarımsak yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Çoğunlukla tropikal bölgelerde yetiştirilen sarımsak, kendine özgü keskin aroması için mutfaklarda bolca kullanılan bir gıdadır.Sarımsak yağı sarımsaktan elde edilen uçucu bir yağdır. Genellikle buhar damıtma işlemi kullanılarak hazırlanır ya da eterli damıtma yoluyla üretilir. Yemek pişirme sırasında bir aroma olarak kullanıldığı gibi böcek ilacı olarak da kullanılmaktadır. Peki, geleneksel tıpta tüberküloz, öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan sarımsak yağının faydaları nelerdir? Sarımsak yağı neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

SARIMSAK YAĞI NEDİR?

Sarımsak yağı buhar damıtma tekniği kullanılarak hazırlanır, böylece ezilmiş sarımsak, yoğunlaşma kullanılarak damıtılır. Sarımsak yağının içeriğindeki en yoğun bileşen olan “dialil disülfür” gibi uçucu sülfür bileşikleri yağın karakteristik özelliklerini belirlemektedir. Damıtılarak oluşturulan sarımsak yağı tipik olarak keskin bir kokuya ve sarı-kahverengimsi bir renge sahiptir. Yaklaşık 1 gram damıtılmış sarımsak yağı üretmek için 500 gram sarımsak gereklidir. Buharlı damıtma yöntemi ile elde edilen sarımsak yağı, taze sarımsaktan yaklaşık 900 kat keskin bir aromaya sahiptir.

SARIMSAK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

– Antibakteriyel, antifungal ve antiviral özellikleri nedeniyle vücudu bakteri, mantar ya da virüs nedeniyle oluşabilecek hastalıklara karşı korur.

– Ciltte sivilce ve akne oluşumunu önler.

– Kanser ile savaşır.

– Ayaklarda ve vücudun diğer bölgelerinde oluşan mantarları iyileştirir.

– Yüksek kolesterolü düşürür.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Yüksek tansiyonu dengeler.

– Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.

– Beyin sağlığını geliştirir.

– Diş ve diş etlerinde gelişen ağrıları giderir.

– Hazımsızlık sorununa iyi gelir.

– Kabızlığı giderir.

– Kepeği önler.

– Kadınlarda kemik sağlığını geliştirir.

– Saçlarda kuruma ve kaşıntı gibi sorunların önüne geçer.

– Saç dökülmesini önler.

– Kulak enfeksiyonu hafifletir, ağrıları giderir.

– Sarımsak yağı tip-2 diyabeti kontrol altına alır.

ÖNEMLİ NOT: Tüm yan etkiler bilinmemekle birlikte, sarımsak yağının; nefes veya vücut kokusu, mide ekşimesi, ağızda veya boğazda yanma, bulantı, kusma, gaz veya ishal gibi yan etkileri vardır.