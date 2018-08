Sarıyer’de denize at düştü

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Olay saat 11.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu Sahili’nde meydana geldi. Atıyla birlikte gezen Ersin isimli kişi atın huysuzlanması üzerine kontrolünü kaybetti. Ersin ve at birlikte denize düştü. Ersin çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye çağırıldı. 2 itfaiye eri suya girerek atı muhafaza etti. Bu sırada gelen vince bağlanan at yukarı çekildi. Ancak at çırpınmaya başlayınca iplerden kurtularak yeniden denize düştü. Tekrar bağlanan at vinç yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi.

DHA/İHA