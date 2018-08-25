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Sarıyer’de denize at düştü
Sarıyer'de denize düşen atı kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı.
Yaşam 25 Ağustos 2018 - 11:57

Sarıyer’de bir kişi bindiği at ile birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı.

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Sarıyer’de bir kişi bindiği atla birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. At, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

Olay saat 11.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu Sahili’nde meydana geldi. Atıyla birlikte gezen Ersin isimli kişi atın huysuzlanması üzerine kontrolünü kaybetti. Ersin ve at birlikte denize düştü. Ersin çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye çağırıldı. 2 itfaiye eri suya girerek atı muhafaza etti. Bu sırada gelen vince bağlanan at yukarı çekildi. Ancak at çırpınmaya başlayınca iplerden kurtularak yeniden denize düştü. Tekrar bağlanan at vinç yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi.

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DHA/İHA

Son güncelleme: 13:22 - 25.08.2018
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