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Şarkıcı İntizar’ın acı günü

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan şarkıcı İntizar'ın babası Cemal Arslan (85), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Güncellenme: 18:56, 17/01/2021
Haberler Yaşam
Şarkıcı İntizar’ın acı günü

Ulanın Akyaka Mahallesinde yaşayan şarkıcı ve besteci İntizarın babası Cemal Arslan, 2 hafta önce solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Asker emeklisi olan Arslan’ın, bugün öğle saatlerinde solunum yetmezliği tedavisi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi’nde kalbi durdu.

Cemal Arslan, doktorların tüm  müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı İntizarın da babasının rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir Muğla’da olduğu öğrenildi.

Arslan’ın cenazesinin yarın Muğla Adli Tıp Kurumu Morgundan alınıp defnedileceği İzmir’e getirileceği belirtildi. DHA

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