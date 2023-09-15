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Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girmişti: Annesinin tepkisi gündem oldu

Bir anne, oğlunun "daha yeni tanıştığı" bir kadınla uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girmesinin ardından dehşete düştüğünü söyledi ve farklı açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:53 - 15 Eylül 2023 Güncellenme:
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Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girmişti: Annesinin tepkisi gündem oldu

23. yaş gününü kutlayan Piers Sawyer isimli bir genç ve ismi açıklanmayan bir kadın, İbiza’ya uçarken uçak tuvaletinde seks yaparken kabin ekibi tarafından yakalandılar ve sonrasında videoya alındılar.

İkili, yerlerine dönerken kadının arkadaşları tarafından alkışlar ve tezarühatlarla karşılaştı. Ancak konu hakkında açıklama yapan Sawyer’ın annesi, Sun’a oğlunun “utanç verici” görüntülerinin arkadaşları tarafından paylaşılması ve hatta bir TV programında tartışılması karşısında şok olduğunu söyledi.

“KİMSEYE ZARAR VERMEDİLER”

Anne, bunun, “bir annenin görmek isteyeceği bir şey olmasa da”, ikilinin “kimseye zarar verdiğini” düşünmediğini ve kabin ekibinin “kapıyı açmaması gerektiğini” söyledi.

Elaine Sawyer…

23. yaş gününü kutlamak için geçen cuma günü arkadaşlarıyla birlikte İbiza’ya giden Sawyer, havalimanında tanıştığı bir kadınla uçak tuvaletinde birlikte oldu.

Olay hakkında “konuşmak istemediğini” söyleyen çift hakkında, kabin ekibinin tuvaletin kapısını açtıktan sonra Sawyer’ın durmak istemediği ve kapıyı tekrar kapatmak istediği aktarıldı.

Piers Sawyer…

Bindikleri uçak firmasının sözcüsü, MailOnline’a, uçağın İspanyol adasına indiğinde ikilinin polis tarafından sorgulanmak üzere götürüldüğünü söyledi.

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