Şaşkına çeviren “cinsel ilişki” partisi: 150 yatak, 10 jakuzi ve 10 bin kişi

Belçika'da gelecek yıl yapılacak bir "seks partisinin" tanıtımı ve detayları şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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2024 yılında Belçika’nın Antwerp kentinde düzenlenecek bir “seks partisi” uluslararası kamuoyunda gündem oldu…

“Mystery Sensation” (Türkçesi Gizemli Sansasyon) isimli partinin 21 Eylül 2024’te yerel saat ile 19.00-03.00 arasında düzenleneceği açıklandı. Organizatörler Antwerp içinde partinin tam olarak nerede düzenleneceğini ise açıklamadı. Gizlilik sebebiyle partinin tam lokasyonunun etkinlikten 24 saat önce katılımcılara duyurulacağı belirtildi.



Etkinliğin reklamında “2024’ün en heyecan verici gecesi” sloganı kullanılırken mekanda 150 yatak ve 10 jakuzinin olacağı ve yaklaşık 20.000 prezervatif kullanılacağı açıklandı. Etkinliğe katılanlara deneyimli şefler tarafından 3 porsiyon yemek sunulacağı da duyuruldu.

“DAVETLİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN”

Partinin tanıtımında, “Davetlilerin güvenliği için 20 bin prezervatif kullanılacak. Etkinlik sizin oyun alanınız olacak. Bu partide parlayabilir, parti yapabilir ve kendinizi keşfedebilirsiniz. Bu etkinlik zevk ve sofistike limitlerinizi baştan tanımlayacak” ifadeleri de yer aldı.

Etkinliği düzenleyen Gert Snoeys, “Bizim etkinliğimizin gerçekleşeceği alan 4000 metrekareden daha küçük olmayacak. 25 farklı temaya ait odalar olacak. Karanlık oda, sinema odası olacak ve Kırmızı Başlıklı Kız odası bile olabilir. Her şey olabilir” dedi.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Satışa çıkan biletlerin fiyatları da duyuruldu. Etkinliğe tek başına katılmak isteyen kadınlardan 250 euro (yaklaşık 7900 TL) istenirken, çift bileti ise 695 olarak açıklandı. “VIP deluxe” bilete sahip olan çiftler ise “çok özel” bir etkinlik sonrası partiye katılabilecek ve yakınlardaki bir otelde konaklayacak. Fakat bu bilete sahip olmak isteyen çiftlerin 1350 euroyu (yaklaşık 42 bin TL) gözden çıkarmalar gerekiyor. Organizatörler erkeklerin tek başına etkinliğe katılamayacağını açıkladı.

Bilet fiyatlarının avantajlı dönemde olduğu belirtilirken, 31 Aralık’tan sonra ise bilet fiyatlarına 100 euro zam geleceği kaydedildi. Organizatör, “Biz tek erkekleri kabul etmiyoruz. Tek erkekler kavga çıkarabilir ve biz kaliteli bir parti istiyoruz” dedi.

Katılımcıların en az 21 yaşında olması istenirken, kadın ve erkeklerin kıyafet kurallarının detayları da paylaşıldı. Erkekler için smokin giyilmesi istenirken, kadınların da gece elbisesiyle partiye katılması gerektiği duyuruldu.

Organizatör, “Ben yıllardır böyle bir etkinlik düzenlemek istiyordum. 10 yıl önce de düzenlemek istiyordum fakat o zaman çok erkendi. Bu tabu ortadan kalktı. İnsanlar konuşmaya başladı” dedi.

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