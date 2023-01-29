Şaşkına çeviren olay: Saklambaç oynayan çocuk başka ülkede ortaya çıktı

Arkadaşlarıyla saklambaç oynarken ortadan kaybolan ve bir hafta boyunca haber alınamayan çocuk başka bir ülkeden çıktı.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kamuoyu, 11 Ocak’ta Bangladeş’in liman kenti Chittagong’da arkadaşlarıyla saklambaç oynarken ortadan kaybolan 15 yaşındaki Fehim’i konuşuyor…

Arkadaşlarıyla oyun oynarken “çok gizli” bir yere saklanan çocuk bir haftadır kayıptı. Ailesi ve yakınları küçük çocuğun nerede olduğunu bulmak için harekete geçerken 17 Ocak’ta şaşkına çeviren bir olay yaşandı.



Fehim, bir hafta sonra Malezya’da ortaya çıktı. Yapılan soruşturma sonrasında Malezya İçişleri Bakanı Datuk Seri İsmail, “Çocuğun saklambaç oynanırken liman bölgesindeki bir konteynıra girdiği ve daha sonra burada uyuyakaldığını tahmin ediyoruz. Daha sonra uyandığında kendisini burada bulmuş” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflarda günlerdir aç ve susuz kalan çocuğun konteynırdan çıktığı anlar görülüyor. Yetkililer Fehim’in ateşinin yüksek olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Fehim’i konteynırda bulan polislerin bunun bir insan kaçakçılığı olduğuna dair incelemeler yaparken, sorgu sırasında gerçek ortaya çıktı. Evinden 3700 kilometre uzakta ortaya çıkan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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