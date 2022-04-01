Şaşkına çeviren olay: Turistin boynuna zargana saplandı

Arkadaşlarıyla deniz tatili yapan talihsiz bir turist hayatının en korkunç olayını yaşadı... Denizin derinlerinden yükselen bir zargana adamın boynuna saplandı.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kamuoyu, Tayland’da yaşanan talihsiz olayı konuşuyor… Ülkenin güneydoğusundaki Trat’ta bulunan Ao Tan Khu plajında arkadaşlarıyla yüzen talihsiz bir turist zargana saldırısına uğradı.

Bir anda yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki zargana adamın boynuna saplandı. Güçlü ve ince çenesi ile adamın boynuna saplanan balık çırpınırken adam da güçlükle hastaneye kaldırıldı.

Noppadol Sringam isimli turistin olay sonrasında çığlık attığı ve bölgede yüzen diğer turistlerden yardım istediği belirtilirken yakınlarda olanların yardımıyla denizden çıkarıldığı belirtildi.

Trat Hastanesi’ne kaldırılan adamın ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölgede genelde sığ sularda olan ve sıçrama yeteneğine sahip olan balıklar ile ilgili açıklama yapan yerel yönetim, turistlerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

ZARGANA SALDIRILARI NADİR

Normalde zargana saldırıları nadir olsa da bazen ölümlü kazalara da sebebiyet verebiliyor. Şu an kayıtlı olarak zarganaların sebep olduğu 3 ölüm bulunuyor.

Bunlardan biri 1977’de Hawaii’de biri 2007’de Vietnam’da ve sonuncusu ise Taylan’da meydana geldi.

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