Sat Buzul Gölleri’ndeki festivalde Türkçe, Kürtçe türkülerle halay

Sat Buzul Gölleri, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

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‘Milli Park’ ilan edilen Yüksekova İlçesi’ndeki İkiyaka Dağları’ndaki Sat Buzul Gölleri, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.

Muhteşem güzelliği ile dikkat çeken bölgede, Hakkâri Valiliği, Hakkari Belediyesi, Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova Belediyesi tarafından düzenlenen “Doğa Sporları Festivali’ne, yerli ve yabancı doğaseverler ile sporcular katıldı.



Festivalde, dağ yürüyüşü, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Festivale katılanlar Türkçe ve Kürtçe türküler eşliğinde halay çekip, eğlendi.

Festivalde konuşan Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, “Hakkâride büyük bir değişim ve dönüşüm var. Hakkâri de artık doğa ve kış turizmi var. Irak, İran ve Türkiyenin birçok farklı illerinde misafirlerimiz var. Şiddettin ve terörün olmadığı bir yerde hep birlikte festival yapıyoruz. Hakkârinin her yerinde ayrı bir güzellik var” dedi.

Vali ve beraberindekiler daha sonra festivale katılanlarla birlikte halay çekerek, gölde kanoya bindi. (DHA)

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2022-07-02 14:34:07