Satırlı saldırgan eski koca hep satırla dolaşıyormuş

Eskişehir’de boşandığı eşi tarafından sokak ortasında satırlı saldırıya uğrayan Ayşe Tuba Arslan için Eskişehir Demokratik Kadın Platformu eylem düzenledi. Eyleme katılan Ayşe Tuba Arslan’ın 68 yaşındaki babası Serdar Arslan, kalabalığa yaptığı konuşmada, ‘Başka Ayşe’ler ölmesin, başka Tuba’lar ölmesin. Nerede bu devlet? Benim çektiğimi Allah kimseye çektirmesin’ sözleri eyleme katılanları ağlattı.

Eskişehir'de Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen olayda, 25 yıllık kocasından 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), işten evine dönerken eski eşi Yalçın Özalpay'ın (52) satırlı saldırısına uğramıştı. Vatandaşların yardımı ile kurtulan talihsiz kadın olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılmıştı. Arslan, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

KADINLAR AYŞE TUBA’YA SAHİP ÇIKTI

Eskişehir’de Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, satırlı saldırıda ağır yaralanan ve hastanede yaşam savaşı veren 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan için eylem yaptı. Kanatlı AVM önündeki eyleme Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan, ağabeyi Timuçin Arslan ile yüze yakın kadın katıldı.

ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN

Kadınlar, ‘Diren Ayşe! Yaşamak ve yaşatmak için. Şiddete sessiz kalmayacağız' yazılı pankart açarak, ‘Şiddetin kölesi olmayacağız', ‘Ayşe yalnız değildir', ‘Diren Ayşe kadınlar seninle', ‘Asla yalnız yürümeyeceksin' şeklinde sloganlar attılar. Ayşe Tuba Arslan'ın avukatı Heval Yıldız Karasu, yaptığı konuşmada, “Ayşe saldırıya uğradıktan sonra durumu ağırdı ve 6 saatlik bir ameliyat geçirdi. Ameliyata beyin cerrahı ve plastik cerrahlar katıldı. Çok zor bir ameliyattı. Çünkü bilindiği gibi kafasından darbe almıştı. Kafasında kırıklar, kolunda, yüzünde derin kesikler vardı. Bu yüzden ameliyatı çok uzun sürdü. Ayşe direndi, ellerini ve kollarını kıpırdatarak bize hayata tutunmak istediğini gösterdi. Biz bu yüzden ‘Diren Ayşe’ demeye devam ediyoruz” dedi.

HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu adına açıklama yapan Roza Turan, “Biliyoruz ki; kadınlar için hiçbir yer güvenli değil artık. Çünkü kadına şiddetinin bu kadar aymazca ortaya çıkması, saldırganların bu kadar cüretkâr olması ne tesadüfi ne de münferit. Çünkü o saldırganlar bu cüreti kadın üzerinde erkeğin tahakküm kurabileceğini düşünen, kadını eve mahkum etmek isteyen iktidar anlayışından ve sistemden alıyorlar. Çünkü ülkemizde kadının yaşamı, devlet görevlileri veya dini yetkililerin müdahale alanı haline getiriliyor. Gazetelerde yer alan haberlerde, televizyonlarda yayınlanan dizilerde kadına yönelik şiddet meşrulaştırılıyor” dedi.

BABA KONUŞTU, EYLEMCİLER AĞLADI

Eyleme katılan Ayşe Tuba Arslan’ın babası Serdar Arslan, gözyaşları içinde şöyle konuştu; “Analara, babalara sesleniyorum kaç tane Ayşe ölecek? Kaç tane Tuba ölecek, kaç tane Fatma ölecek? Bu millete ne oluyor? Nerede bu devlet? Daha kaç tane yuva yıkılacak? Benim çektiğimi Allah kimseye çektirmesin” Baba Serdar Arslan'ın bu konuşması eyleme katılanları da ağlattı.

SATIRLA GEZİYORMUŞ

Arslan'ı satırla başından ağır yaralayan ve olayı görenlerin saldırısı sonucu yaralanan cani koca Yalçın Özalpay, hastanedeki tedavisinin ardından dün adliyeye sevk edilmiş ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Özalpay, savcılıkta verdiği ifadesinde eşinin kendisini aldattığını öne sürdü. Özalpay, “Eşimin boşanmadan önceki gün beni aldattığını öğrendim. Eşimin birlikte olduğu kişiler sürekli olarak beni tehdit ediyordu. Tehdit ettikleri için ben de hazırlıklı olmak için evde bulunan satırı yanımda bulunduruyordum. Olay günü sokakta gezdiğim sırada eski eşimle karşılaştım. Kendisi beni tahrik edici sözler söyledi. Ben de cinnet geçirerek yanımda bulunan satırla eski eşime vurdum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Olay sonrası vatandaşlar beni darp etti. Bu kişilerden şikayetçiyim. Yapmış olduğum eylemden dolayı pişmanım” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.