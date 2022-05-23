Savaş mağduru çocuklara moral

Savaş mağduru Ukraynalı öksüz, yetim çocuklara psikolojik destek ve moral amacıyla Eskişehir'de etkinlik düzenlendi. Çocuklar, Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olarak kent turu yaptı.

Kemal ATLAN

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Rusya-Ukrayna savaşının mağduru olan çocukların Türkiye’ye gelmesinden sonra psikolojik destek amaçlı çalışmalar devam ediyor.

PARKLARI VE MÜZELERİ GEZDİLER

Ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Ukraynalı öksüz ve yetim çocuklara savaşın verdiği zararı azaltmak, psikolojik destek ve moral amacıyla Eskişehir gezisi düzenlendi.

Eskişehir Kırım Halkbilim Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (EKHAD) öncülüğünde yapılan etkinlikte savaş mağduru çocuklar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak parkları ve müzeleri gezdi.

Savaşın yoğunlaştığı Ukrayna’nın Başkenti Kiev ile Fastiv kentlerinden gelen çocuklar ile refakatçilerinden oluşan 123 kişilik grup, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin turistik merkezleri olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Hayvanat Bahçesi, Akvaryum, Bilim Deney Merkezi, Masal Şatosu ve Kentpark’ı gezdi.

Eskişehir Kırım Halkbilim Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yetkilileri, çocuklar ve refakatçiler misafirperverliği nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür etti.

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