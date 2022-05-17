Savaştan Antalya’ya kaçan dansçı çift tekrar sahneyle buluştu

Ukrayna'daki savaştan kaçıp altı gün süren zorlu yolculuğun ardından çocukları ile Antalya'ya ulaşan Ukraynalı Iryna Balakhonova ve Rus Alexander Balakhonov çifti, tanışmalarına vesile olan Anadolu Ateşi'yle tekrar sahneye çıkmaya başladı. Bir süre Aspendos Arena'nın kulisinde kalan aile, şimdi Belek'te yeni evlerinde yaşıyor.

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Her ikisi de dansçı olan Rus Alexander Balakhonov ile Ukraynalı Iryna Balakhonova, 2014 yılında Türkiye’de Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nda tanışıp evlendi. Çift, 2017 yılında Ukrayna’ya yerleşmeye karar verdi. Bu süreçte Olexander ve Iryna adını verdikleri iki de çocukları dünyaya geldi.





EKİP ARKADAŞLARINA ULAŞTILAR

Yaşamlarına Mıkolayiv şehrinde devam eden aile, 24 Şubat sabahı Rusya’nın saldırısı sonrasında büyük korku yaşadı. 3 gün sığınakta kalan ve bir çıkış yolu arayan çift, “Burası, bizim evimiz” dedikleri ve tanıştıkları Antalya’ya gitmek için senelerce dans ettikleri Anadolu Ateşi Dans Topluğu’ndaki ekip arkadaşları ile bağlantı kurdu.

Anneleri Galyna Dzıuba’yı da yanlarına alan Balakhonov ailesi, ülkeden çıkmak için araçlarıyla yola düştü. Savaşın devam ettiği bölgelerden çıkamadıkları için Moldova, Romanya ve Bulgaristan’ı geçen aile, 6 günde 2 bin 300 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından Antalya’ya gidebildi.

KULİSİ EVE ÇEVİRDİLER



Anadolu Ateşi’ndeki ekip arkadaşları, kendilerinden yardım isteyen Balakhonov ailesinin geçici süre kalabilmesi için, daha önce dans gösterilerinde sahneye çıktıkları ve son günlerde yıkım kararı ile gündemde olan Serik ilçesindeki Aspendos Arena’nın kulislerinden birini eve çevirdi.

Bir süre burada kalan aileye, Belek’te ev bulundu. Taşınan çiftin çocuklarından eğitimi yarım kalan Olexander, okula başladı.



TEKRAR SAHNEYE ÇIKTILAR

Çift, 22. yılını kutlayan ve aileleri olarak gördükleri Anadolu Ateşi’yle tekrar sahneye çıkmaya başladı. Savaşın tüm yıkıcılığına inat 5 farklı ülkeden arkadaşlarıyla dans eden çift, yaşadıklarını unutmaya çalışıyor. Kendilerine kapılarını açan arkadaşlarına minnettar olan çift, her şeye rağmen evlerine dönmeyi çok istiyor.

“YİNE DE EVE DÖNMEYİ ÇOK İSTİYORUZ”

Alexander Balakhonov, “Anadolu Ateşi grubumuz bize yardım etti. Belek’te bir ev buldular ve ailemiz ile orada yaşıyoruz. Artık burada çalışıyoruz. Yine de eve dönmeyi çok istiyoruz” dedi.

Iryna Balakhonova ise “Burada bize yardım eden ve işimizi veren gruba teşekkür ediyorum. Küçük çocuğumuz hafta sonları Ukrayna okuluna gitmeye başladı. Annem internet üzerinden çocuklara ders veriyor. Anadolu Ateşi’nde çalıştığımız için çok mutluyum. Şimdi daha iyiyiz ama korkunç olaylar yaşanıyor. Annemin oradaki evinde artık camlar yok. Bombalar düşmeye devam ediyor. Şehirde hiç su yok, insanlar susuz” diye konuştu.

“ANADOLU ATEŞİ’NİN TORUNLARI”

Ukraynalı ve Rusyalı dansçıların omuz omuza dans ediyor olmasının Anadolu Ateşi’nin başarısı olduğunu söyleyen Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan da “İlk başta sadece yerli dansçılarla çalışıyorduk, şimdi uluslararası bir topluluğuz. Şu an 5 ayrı milletten dansçılarımız var. Burada tanışıp evlenen çiftimiz zor koşullarda ve günlerce süren yolculukla savaş bölgesinden kaçıp buraya geldi. Tekrar eski arkadaşlarıyla dans ediyorlar. İki de çocukları var, onlar Anadolu Ateşi’nin torunları. Bir süre tiyatroda kaldılar şimdi Belek’te bir evleri var ve mutlular. Arkadaşlarımızı tekrar kucaklamaktan mutluyuz” ifadesini kullandı. (DHA)