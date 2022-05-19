Savaştan kaçırılan Ukraynalı çocuklar, oyun oynadıklarını sanıyor

Savaş öncesinde anne ve babalarını kaybedip travma yaşayan çocukların savaştan mümkün olan en az şekilde etkilenmesi için Ukrayna'dan tahliye işlemi oyuna dönüştürüldü.

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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken, Ukraynalılar daha güvenli olan sınır ülkelere sığındı. Türkiye’ye gelen Ukraynalıların çoğunluğu ise Antalya’daki yakınlarının yanına ya da kiraladıkları evlere yerleşti.

Savaştan önce ülkenin farklı bölgelerindeki yetimhanelerde yaşayan 3-15 arası yaş grubundaki yetim çocuklar da bazı yetimhanelerin Rusya tarafından hedef alınması üzerine uçakla Türkiye’ye getirildi. Antalya’da bugün itibarıyla 1000 yetim çocuk, bilgileri gizli tutulan otellerde misafir ediliyor.

Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov ile iletişim içinde olan STK ve vakıflar da çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.



Savaş öncesinde anne ve babalarını kaybedip travma yaşayan çocukların savaştan mümkün olan en az şekilde etkilenmesi için tahliye işlemi oyuna dönüştürüldü. Ukrayna’dan Türkiye’ye gelişlerinin oyunun bir parçası olduğunu düşünen Ukraynalı çocuklar, kendilerini oyunun içinde düşünerek günlerini eğlenerek geçiriyor.

Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, “Çocuklar yetimhanelerden geliyor. Onların yaşadığı bölgelere kadar ilerledi savaş. Biz de bin civarı çocuğu Antalya’ya getirdik. Çocuklar burada çok mutlu. Neden Türkiye’ye geldiklerini sorduklarında, onlara bir oyun anlattık. Kötü güçlerin ülkeyi ele geçirmeye çalıştığını bizim ordumuzun ülkemizi koruduğunu, kötü güçler kovulduğunda ise yeniden ülkemize gideceğimizi söyledik. Onlar şimdilerde Türkiye’ye emanet” dedi.

Antalya’da çocukların günlerini dolu dolu geçirmesi için farklı etkinlikler de planlanıyor. Bu kapsamda Muratpaşa Belediyesi de 35 oyun grubu bulunan 15 dönüm arazi üzerine kurulu Teneffüs Park’ın kapılarını çocuklara açtı.

Her gün farklı bir grup Ukraynalı yetim çocukları ağırlayan Teneffüs Park’ta çocuklar oyun gruplarının keyfini sürüp eğlenceli anlar yaşıyor. (DHA)

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