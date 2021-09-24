Şavşat’ın evi ve ketesi tescillendi

Artvin'in Şavşat ilçesinin Şavşat evi ve Şavşat ketesi coğrafi işaret alarak tescillendi.

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Şavşat ilçesi 2015 yılında sakin şehir (Cittaslow) unvanı aldı. Bu unvanın ardından ilçede belli dönemlerde ‘Cittaslow Pazarı’ kurulmaya başlandı.

Belediye Pasajı üzerinde gerçekleştirilen ‘Cittaslow Pazarı’ programında konuşan Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Şavşat evi ve Şavşat ketesinin marka tescili müjdesini verdi.

Başkan Acar, “Artık Şavşat Evi ve Şavşat Ketesi coğrafi işaret almış, marka tescili yapılmıştır. Şavşatımız özüne dönerek sağlıklı beslenmenin yolunu buldu. Köylerimizde ve ilçemizin çeşitli yerlerinde özellikle kadınların üretmiş oldukları yöresel organik ürünler ve el sanatları var. Artık bu ürünler ihtiyaç veya hobi olarak yapılmıyor, ticaret amacıyla da yapılıyor. Bu vesile ile yerel kalkınmayı sağlayacağız” dedi. (İHA)

