Sayıları giderek artıyor! Edirne’de üç türü yok ettiler

Meriç, Tunca ve Arda nehirlerindeki taşkınlarla Bulgaristan'dan Edirne'ye giden su maymunlarının popülasyonları her geçen artıyor. Su maymunları çeltik tarlalarına zarar verip, Gala Gölü'nde üç nilüfer türünü ortadan kaldırdı.

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Ana vatanı Güney Amerika olan ve postundan kürk elde etmek amacıyla insan eliyle Avrupa’ya kadar taşınan su maymunları Bulgaristan’da yetiştirildikleri çiftliklerden Meriç, Tunca ve Arda nehirlerindeki taşkınlarla Edirne’ye gitti.

Burada popülasyonları her geçen gün artan su maymunları Meriç Nehri aracılığıyla Meriç Deltası Sulak Alanı içinde bulunan Gala Gölü’ne kadar ulaştı. Su maymunları, bölgede bulunan çeltik tarlalarına zarar vermeye başladı. Bazı üreticiler tarlalarına zarar veren su maymunlarını tüfekle vurarak öldürdü.

“ÜÇ NİLÜFER TÜRÜNÜ ORTADAN KALDIRDI”

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Beytullah Özkan, su maymunlarının iki kez üreyebilmesi nedeniyle Gala Gölü’ne sığamaz hale geldiğini söyledi. Özkan, “Aşırı çoğaldıklarında sazlık alanları tahrip ederek, burada yuvalanan kuşların ve yine burada bulunan üç nilüfer türünün ortadan kalkmasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda suyun dibinde sazların yumuşak kısımlarını yediklerinden balık yatakları bozulmuş oluyor” dedi.

“POPÜLASYONLARINI AZALTMA ÇALIŞMALARI VAR”

Doç. Dr. Özkan, Gala Gölü’nde yapılan çalışmalar sonucunda bilim insanlarının, sorunlara karşı bazı çözüm önerileri sunduğunu kaydederek, “Bu önerilerden bir tanesi de popülasyon sayısının azaltılmasıdır. Popülasyonun azaltılması için birçok yöntem var. Bunlardan bir tanesi de avlanarak, yakalanarak hayvanların ortadan kaldırılması. Sayısı azaldığında diğer hayvanlar gibi bu da doğayla, insanla, tarımla barışık şekilde yaşayabilir. Çünkü ülkemizin yeni bir faunal elemanı olarak gözüküyor” diye konuştu.

“KORUNAN HAYVAN STATÜSÜNDE”

Su maymunlarının korunan hayvan statüsünden kaldırılması halinde çalışmaların uygulanabileceğini söyleyen Özkan, “Bu hayvan, özel bir durumdur. Diğer avcılık kararları ve uygulamalardan daha farklı bir yer teşkil ediyor. Bunun için çok özel bir uygulama gerekiyor. Su maymunu, Türkiye’de ilk tespit edildiğinde korunan hayvan statüsüne alınmıştı. Bu statü kaldırıldığında bu özel projenin uygulanabileceğini düşünüyorum” dedi.

“UYGUN YERLERE ALINABİLİR”

Bir El Bin Nefes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Islattı Aydın ise “Şu anda toplumsal bir tepki var. Çünkü 10 istilacı tür arasında oldukları söylenmekte. Bizler, yaşam hakkı savunucuları olarak şunu söyleyebiliriz ki, her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ivedilikle bu konunun bilimsel uzmanlarıyla görüşmesi ve bilimsel çözümler getirmesi gerekmektedir. Bunun en vicdani çözümü de bu canlıların endemik bitki türlerinden uzaklaştırılarak uygun olan yerlerde muhafaza edilmesidir. Lütfen bu hayvanların katledilmesine izin vermeyelim” dedi. (DHA)