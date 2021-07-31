Sazlıdere Barajı’nda tedirgin eden görüntü

Sazlıdere Barajı'nın rengi yeşile büründü. İSKİ ekipleri barajdaki renk değişimini araştırmak için sudan numune aldı. Ortaya çıkan görüntü ise piknik yapmak için göl kenarına gelen vatandaşları tedirgin etti.

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Arnavutköy Sazlıdere Baraj Gölü’nün kıyısındaki manzarayı gören vatandaşlar, baraj gölünün renk değiştirmesine anlam veremedi.

Sazlıdere Baraj’nın bu halde olmasının nedeni çevrede yaşayan insanlardan dolayı olduğunu söyleyen Hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, “Şu an karşılaştığımız olay, baraj suyunda bulunan mikroskobik özelliğe sahip olan su yosunlarının aşırı bir şekilde çoğalarak kümeler oluşturması. Biz bu duruma alg adını veriyoruz. Türkçesi ise su yosunu” dedi.

Sazlıdere Barajı’nın kullanım amacının içme suyu sağlamak olduğunu söyleyen Dr. Erol Kesici, “Ancak barajın şu an kullanım amacı değişti. Örneğin, baraj suyu tarımda, sanayide, evlerde kullanılmaya başlandı. Burada önemli olan nokta barajların insanlar tarafından kirletilmemesi” diye konuştu.

Dr. Kesici, sözlerine şu şekilde devam etti: “Şu an Sazlıdere Barajı kimyasal atıkların etkisi altında. Bu barajın temiz kalabilmesi için iki önemli konuya dikkat etmek gerekir. Birincisi barajın yeri, ikincisi ise kirletici faktörlerin bu ortamdan uzaklaştırılması.

“Barajı en çok kirleten barajın yakınlarında yaşayan insanlar. Bu insanların bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü Sazlıdere Barajı’nın yakınlarında çok yoğun bir tarım ve hayvancılık var. Hayvanların gübreleri, dışkıları, atıkları direk baraja taşınıyor.”

“Barajın bezelye çorbasına dönmesinin nedeni barajda su seviyesinin azalması. Bu durum hem hayvanlara hem de insanlara oldukça zararlı. İnsanlar özellikle bu barajdan su içemez artık. Bu barajdaki sular biyolojik arıtmalarla temizlenmesi gerekir. Sazlıdere Barajı’nın durumu bu şekilde devam ederse balık ölümleri artacaktır. Aynı zamanda insanlarda çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkacaktır.” (DHA)