Taylor Swift ve Scooter Braun kavgasının tüm detayları ortaya çıktı

Müzik piyasası birkaç gündür Scooter Braun ve Taylor Swift'in kavgasını konuşuyor. Zira Braun, ünlü şarkıcının yazdığı sözler, albümler ve hatta ödüller de dahil olmak üzere her şeyi satın aldı. Swift ise yaşananları 'Zorbalık' olarak nitelendirdi. İşte günlerdir basını meşgul eden olayın detayları...

Taylor Swift, henüz 15 yaşındayken Big Machine Records şirketiyle anlaşıyor ve yıllar sonra başına gelebilceklerden habersiz sözleşmeyi okumadan, çocuk aklıyla imza atıyor. Kendi başına yazdığı Speak Now, 16 yaşında çıkardığı ve başarı elde ettiği Teardrops On My Guitar, en çok ödül alan Fearless ve yine 1989’dan bu yana en çok ön sipariş alan albümü Reputation hep Big Machine Records şirketinden piyasaya çıkıyor ve Taylor zaman içinde ödüllü albümlere imza atıyor.

Ünlü şarkıcı yıllar içinde dünyanın tanıdığı bir isim haline geliyor ve artık kendi yolunu çizip, şirketten ayrılmaya karar veriyor. Çünkü hayatını kurtarmak zorundaydı… Zira bağlı bulunduğu müzik şirketi, hisselerini satmaya karar vermişti. Taylor şayet bu şirkette kalmaya devam etseydi, her yeni albüm için imza attığında, şirketin sahibi Scott Borchetta, ona ait her şeyi de satacaktı… Sonunda seçimini yaptı ve yapımcı şirket ile yollarını ayırdı. Ne var ki yıllarca uzak durmaya çalıştığı menajer Scooter Braun’un şirketi satın alacağını asla tahmin edemedi…

Şirket hisseleri satacağı için, Taylor o dönem kendi albüm hisselerini üzerine almak istedi. Ne var ki Scott buna karşı çıktı. Açıklama olarak da ‘Sen hisselerini alırsan bu şirketin çöküşü olur’ dedi. Dolayısıyla da ünlü şarkıcı da hisselerini almadan şirketten ayrılmış oldu. Menajer Scooter’ın şirket hisselerini satın almasıyla birlikte de Taylor’ın tüm albüm hakları Scooter Braun’a geçti.

İşte ne olduysa bu satıştan sonra oldu. Taylor Swift uzunca bir yazı yazdı ve duygularını takipçileriyle paylaştı. “Yıllarca kendi işime sahip olabilmek için büyük çaba harcadım. Bunun yerine sadece, yapımcı şirketim Big Machine Recors tarafından her yeni albüm çıkardığımda bir sonraki albümüm için kontrat imzalamaya hak kazanabildim. Bu şirketle yollarımı ayırdım çünkü bundan sonra her yeni albüm için imza attığımda, Scott Borchetta’nın albüm haklarını ve böylelikle beni, geleceğimi satacaktı. Geçmişimden ayrılmak için çok acımasız bir seçim yapmak zorunda kaldım” diyen Swift, o dönem kendi yatak odasının zeminine uzanıp yazdığı şarkıları, kurduğu hayalleri, stadyumlarda sahne almasını ve kazandığı paralarla da klip çektiğini anlattı.

Ardından aldığı bu satış haberiyle ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirdi: “Bugün tüm dünyaya duyurulduğunda öğrendiğim trajikomik haber ise, tüm eserlerimin Scooter Braun’a satıldığı. Tek düşünebiliğim bunca yıldır çektiğim zorbalık ve manipülatif baskı oldu. Tıpkı Kim Kardashian’ın özel bir telefon konuşmasının yasadışı olarak snapchatte yayınlaması ve Scooter’ın iki müşterisini bir araya getirip beni internet ortamında zorbalığa maruz bıraktığı gibi. Ya da müşterisi Kanye West, vücudumun tamamen çıplak göründüğü intikam müzik videosu çektiğinde. Şimdi Scooter beni hayatımın işinden mahrum etti, benim satın almaya fırsatım olmazken. Temel olarak, müzikal mirasım, onu parçalamaya çalışan birinin ellerine geçti…”

Bu arada küçük bir hatırlatma… Taylor Swift ile Scooter Braun’un aralarında geçmişe dayalı bir düşmanlık var. Söylenene göre, pek çok ünlü ismin menajeri olan Braun, Taylor’ın da menajeri olmak istemiş. Fakat genç şarkıcı bu teklifi kabul etmeyince, Braun Taylor’a düşman olmuş. Öyle ki Justin Bieber yıllar önce Kanye, Scooter ile birlikte sosyal medya paylaşımı yaparak Taylor’a laf attığında, Kanye onu bir ödül töreninde rezil ettiğinde de bu işlerin altından Braun çıkmıştı…



“Bu benim en kötü senaryom. Bu, “sadakat” teriminin açıkça yalnızca sözleşmeye dayalı bir kavram olduğu, birinin sizi manipüle ederek 15’inizde anlaşma imzalattığında gerçekleşir. Ve bu adam “Müzik değerlidir” dediğinde, değerinin onu yaratmada hiçbir yeri olmayan erkeklere ait olduğu anlamına gelir” diyerek sözlerine devam eden Taylor en kötü senaryolara da

kendini hazırlamış durumda. “Tüm müzikal eserlerimi Scott’un ellerine bıraktığımda, eninde sonunda onları satacağı gerçeğine kendimi hazırladım” diyen şarkıcı “Ama en kötü kabuslarımda bile alıcının Scooter olacağını düşünemezdim. Dudaklarımdan ne zaman “Scooter Braun” kelimesi dökülse, ağlamamak için kendimi zor tuttuğumu biliyordu Scott Borchetta. İkisi de ne yaptıklarının farkındaydı. Onlarla ilişkilendirilmek istemeyen bir kadını kontrol etmek. Düzenli olarak. Sonsuza dek” dedi ve yeni bir şirket ile anlaştığını, buradan da yakında yeni albümü Lover’ın 23 Ağustos’ta çıkacağını söyledi…

ÜNLÜ İSİMLER TAYLOR’A DESTEK VERDİ

Tabii iş Taylor ve Braun arasında kalmadı. Taylor Swift’e bir çok sanatçı dostundan destek geldi. Katy Perry, Rihanna, Cara Delevingne, Camilla Cobello, Eminem, Miley Cyrus, Lorde gibi isimler Scooter Braun’u takipten çıkartarak ya da mesaj yayınlayarak destek verdi.

Scooter Braun’u ise Justin Bieber, Ariana Grande, Kanye West, Black Eyed Peas, Karlie Kloss, David Guetta gibi isimler destekledi. Çünkü Braun, saydığımız bu ve bu isimlerin dışında pek çok ünlü ismin menajerliğini yapıyor. Braun’u destekleyenler arasında Demi Lavato ve Justin Bieber çirkinleşen iki isimdi. Hatta bu davranışları nedeniyle Demi 100 binden fazla Justin ise 20 bine yakın takipçi kaybetti. Öyle ki Demi yaptığı bir paylaşımla Scooter’ın kötü biri olmadığını, aksine Taylor’ın abarttığını dahi söyledi…

Justin ise geçmişte paylaşmış olduğu fotoğraf için özür diledi ve “Taylor öncelikle o gönderi ile seni üzdüğüm için özür diliyorum. Başta komik olduğunu düşünmüştüm ama şimdi duygusuz ve mide bulandırıcı olduğunu görüyorum. Kanye, Scooter ve benim aramda geçen konuşmada senden hiç bahsetmemiştik. Sosyal medyada o yazıyı paylaşman ve hayranlarının nefretini Scooter’a göndermen doğru değil. İnternette konuyu çözebileceğimizi sanmıyorum. Scooter ile seninle konuşmayı çok isteriz, senin için en iyisini istiyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

“SANA İNANIYOR VE DESTEKLİYORUM”

Scooter Braun’un eşi Yael de kocasına destek verdi ve “Sana inanıyor ve destekliyorum” dedi. Hisseleri satan Scott Borchetta ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Taylor Swift’in teklifini ve kendisinin teklifini paylaşarak “Gerçeklerin zamanı geldi. Bu sabah Taylor’ın dediklerine karşılık benim de bir şeyleri düzeltmem gerek” yazdı. Şirketin iddiasına göre Taylor zaten tüm kayıtlarının, her video klibinin, her fotoğrafının, kısacası kariyeriyle ilgili her şeye sahip olmak varken, şirketten ayrılmayı tercih etmiş. Paylaşılan belgeler de bunun ispatıymış.

Daha önce Braun ile çalışan ünlü şarkıcı Todrick Hall da olaya karışan isimlerden biriydi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Scooter Braun ile çalışmayı uzun süre önce bıraktım. Haberleri görünce üzüldüm ama şaşırmadım. Çünkü Scooter sadece mal varlığı ve iğrenç egosunu tatmin etmek hakkında endişelenen bir şeytan. Ayrıca homofobik olduğunu düşünüyorum. Bir Swift hayranı olmadığını da kendi ağzından duydum” dedi…

Bakalım Taylor Swift haklarına kavuşabilecek mi?