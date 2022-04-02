Sean Penn’den zenginlere çağrı: Ukrayna’ya savaş uçağı alın

Ukrayna’yla ilgili bir belgesel çeken ünlü oyuncu Sean Penn, milyarderlerin 300 milyon dolara Ukrayna ordusuna 12 savaş uçağı alabileceği önerisini ortaya attı. Ukrayna’nın birçok defa dile getirdiği savaş uçağı talebi “Rusya’yla Batı’yı doğrudan savaşa sokar” gerekçesiyle reddedilmişti.

Sozcu.com.tr

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Hollywood yıldızı Sean Penn, milyarderlere Ukrayna için savaş uçağı alma çağrısı yaptı. Ukrayna hükümetinin Batılı ülkelere yönelik savaş uçağı talepleri şu ana dek karşılıksız kalırken Penn, bir milyarderin Rus uçaklarından daha üstün özelliklere sahip 12 savaş uçağı alabileceği önerisini ortaya attı.

Penn, bu işe gönüllü olacak bir milyarderin 300 milyon dolara F-15 ve F-16 savaş uçağı almasının Rusya’ya karşı Ukrayna’ya büyük güç sağlayacağını ifade etti. Öte yandan milyarderlerin F-15 ve F-16 savaş uçağı alıp Ukrayna'ya göndermesi için ABD Kongresi'nin onay vermesi gerekiyor.

UKRAYNA BELGESELİ ÇEKİYOR

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonun başladığı 24 Şubat'ta belgesel çekimleri için Kiev'de olan Penn, uzun süredir Ukrayna ve ülkenin lideri Volodimir Zelenskiy'le ilgili bir belgesel çekiyor. Zelenskiy'nin geçen hafta düzenlenen Oscar Töreni'nde konuşma yapmasını isteyen ve bu gerçekleşmezse Oscar'larını eriteceğini açıklayan Penn, bir süre önce Ukraynalı mültecilere destek için Ukrayna'ya geri dönmüştü.

Ukrayna daha önce savaş uçağı verilmesi çağrısında bulunmuş, ABD ise bunun Rusya'yla Batılı ülkeler arasında doğrudan bir savaşa yol açabileceğini belirterek talebi reddetmişti. Ukrayna, Rusya'nın hava gücü karşısında zayıf durumda olmasına rağmen işgal süresince Rus ordusuna ağır kayıplar verdirmeyi başardı.

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