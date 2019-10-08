Şebnem Köstem’den geceye damga vuran performans

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen açılışta tiyatro sanatçısı Şebnem Köstem, Afife Jale performansı ve seslendirdiği Sersem Kocanın Kurnaz Karısı ile geceye damgasını vurdu.

Sanat, siyaset ve medya dünyasından ünlü isimlerinin buluştuğu geceye dair duygu ve düşüncelerini dile getiren usta sanatçı Şebnem Köstem, gazetecilere “İstanbul adına bu önemli gecede, birbirinden güzel ve anlamlı etkinlikleri izledik; tüm davetlilerle beraber geçmişe keyifli bir yolculuk yaparak, bugünü yaşadık, yarınlarımıza umutla bakabilmenin heyecanına ortak olduk. Böylesine özenle düşünülerek hayata geçirilen bu organizasyonun parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.