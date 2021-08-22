Sebzeler zarar ettirdi, başarıyı çiçekle yakaladı

Kadir Hüseyin Okyay, Denizli’de serada sebze üretmek istedi ama masrafını bile karşılayamadı. Yılmadı, devam etti şimdi 4 ülkeye karanfil satıyor.

SELAMI AYDIN

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Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Darıeveren köyünde 4 dönümlük serasında biber ve domates üreten 56 yaşındaki Kadir Hüseyin Okyay, yüksek girdi maliyetleri ve düşük fiyat nedeniyle masrafını karşılayamadı alternatif ürün arayışına girdi. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine karanfil üretmeye karar veren Okyay, bir süre araştırma yaptıktan sonra ocak ayında 5 türden 125 bin fideyi toprakla buluşturdu. Çevresindekilerin ‘yapamazsın' dediğini söyleyen Kadir Hüseyin Okyay, “Araştırdım, karanfil üretebileceğimi gördüm. Ben girişimci ruha sahibim. ‘Yapamazsın' diyenler şu an bana imreniyor. Onlar da karanfil üretmeyi düşünüyor. Farklı fikirlere hep açık olmuşumdur. Risk olmazsa başarı olmaz. Riski göze alıp bu işten kazançlı çıktığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Karanfil üretim bölgesi olabilir

Bu yıl yaklaşık 850 bin dal karanfil yetiştirmeyi hedeflediğini belirten Okyay, şöyle konuştu: “Şu anda Avrupa'nın en büyük çiçek üreticisi Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Polonya ve Rusya'ya ürün gönderiyorum. Hollanda, Avrupa'nın çiçek merkezi. Hollanda'ya bugüne kadar 450 bin, Rusya'ya da 220 bin karanfil ihraç ettik. Biz Hollanda'ya karanfil satabiliyorsak, bu büyük bir başarıdır. Hollanda'dan da birçok ülkeye çiçeklerimiz gönderiliyor. Tereciye tere satıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. İhracat yaparak ülkemize katkı sağlıyoruz. Hep aynı ürünleri üretmek yerine alternatiflere yönelmeliyiz. Biz öncülük yaptık. Birkaç yıl içinde burası bir karanfil üretim bölgesi olabilir. Üretimin ilk yılında ihracaat yapma başarısı gösterdim. Her bir fideden 7 karanfil elde ediyoruz. Şu ana kadar masrafımı çıkardım. Bundan sonrası kâr olacak.”

Serada sigara içilmesine asla izin vermem

Diğer serasında biber ekili olduğunu söyleyen Okyay, “Diğer seramda biber ekili. Ürünü kaldırdıktan sonra o seraya da çiçek ekimi yapacağım. Bu çok hassas bir iş. Çiçek gonca iken gönderiliyor. Çiçek açtı mı bir kıymeti yok. Bayağı titiz çalışmak gerekiyor. Serada sigara bile içilmesine izin vermiyorum. Çiçeğe zarar verecek her şeyden kaçınıyoruz. Düzenli 10 çalışanım var. Her yıl 8-9 ay birlikte çalışacağız. Bu ürün bölgeye de ekonomik olarak katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.