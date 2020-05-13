Seda Yavaş: “Hindistan’da öleceğimizi düşündük”

Su Terapisti olan Seda Yavaş, geçtiğimiz mart ayında eğitim sertifikası almak için Hindistan’a gitti; fakat o sırada corona virüsü sebebiyle Hindistan’da hem uçaklar iptal olmuş hem de turistlerin otellere girişi yasaklanmıştı.

MAHSUR KALDI



Seda Yavaş da beraberindeki ekiple beraber 2 gün boyunca sokakta mahsur kaldı. Bunun üzerinde Yavaş, bir video çekerek sosyal medya üzerinden sesini duyurmayı başardı. Yavaş’ın ve orada mahsur kalan diğer vatandaşların çağrısı üzerine Türkiye, Hindistan'a uçak göndererek vatandaşlarını yurda getirdi.

TAHLİYE EDİLDİLER



Hindistan'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Seda Yavaş, Buca ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda karantina altına alındı. Burada bir gözyaşlarıyla bir teşekkür videosu çeken Yavaş, kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Aradan geçen 14 günlük süre sonunda Seda Yavaş ve beraberindeki 86 vatandaş, bugün sabah saatlerinde son yapılan corona virüsü testlerinin de negatif çıkması üzerine kaldıkları yurttan tahliye edildi. 14 günlük karantina sürecinin bitmesiyle yurttan çıkan vatandaşların mutlulukları gözlerinden okunurken, AFAD tarafından organize edilen otobüsler vatandaşları memleketlerine götürmek için yurdun önünde hazır bulundu. (İHA)