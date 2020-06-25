Sedir ağacı yağı faydaları nelerdir? Sedir yağı nelere iyi gelir?

Sedir ağacı yağı, anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. İçeriğinde bulunan zengin vitaminler ve fosfor sayesinde cilt üzerinde olumlu etkileri vardır. Sedir yağının, ayrıca, stres, eklem ağrıları, kadınlarda sistit ve vajina enfeksiyonlarına kadar pek çok yararı bulunur. Şimdi, sedir ağacı yağı faydaları nelerdir? Sedir ağacı yağı nelere iyi gelir? Gelin daha yakından bir göz atalım.

İğneli yapraklı bir ağaç olan sedir ağacından elde edilen yağ daha çok kozmetik amaçlı kullanılmaktadır. Dünyada birçok sedir ağacı çeşidi vardır. Sedir olarak adlandırılan bazı ağaçlar aslında ardıç ağaçlarıdır. Her ikisi de yaprak dökmeyen kozalaklı ağaçlardır. Sedir ağacı yağı buhar damıtma, karbondioksit damıtma ve soğuk presleme gibi çeşitli tekniklerle ekstrakte (Etken maddenin çeşitli damıtma yöntemleri ile ayrıştırılarak yoğunlaştırılmış özünün elde edilmesi) edilebilir. Peki, sedir ağacı yağı faydaları nelerdir? Sedir ağacı yağı nelere iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

SEDİR AĞACI YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Sedir ağacı yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Bronşite birebirdir.

* Cildi uyarır, canlandırır.

* Ciltte tahriş, iltihaplanma, kızarıklık ve kaşıntıyı ve ayrıca çatlamaya, soyulmaya veya kabarmaya neden olan kuruluğu hafifletmeye yardımcı olabilir.

* Akneyi iyileştirir.

* Artrit ağrılarını hafifletir.

* Dikkat dağınıklığına, strese iyi gelir.

* İnce telli saçların canlanmasını güçlenmesini sağlar.

* Huzursuz bacak sendromu, solunum nöbetleri, astım ve diğer spazmodik durumları hafifletir.

* Saç dökülmesini yavaşlatır.

* Kepek ve kafa derisi egzamasının tedavisinde etkilidir.

* Antibakteriyel özelliği sayesinde mantar enfeksiyonlarına iyi gelir.

* Kaliteli bir uyku sağlar.

* Doğal idrar söktürücüdür.

* Konsantrasyonu artırır.

* Öksürüğe iyi gelir.

ÖNEMLİ NOT: Sedir yağının fazla kullanımı ciltte tahrişe neden olabilir. Göz ve diğer hassas bölgelere temasından kaçının. Sedir ağacı yağı haricen cilde masaj yöntemiyle kullanılır. Dahilen ise bazı uzmanlar ılık suya bir kaç damla katılarak içilmesini söylemektedir fakat bu yöntem pek sağlıklı değildir. Yanlışlıkla içildiğinde kusma, mide bulantısı ve susuzluğun yanı sıra sindirim sisteminde ciddi hasarlara neden olabilir.