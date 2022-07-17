Şef olmak isteyen Brooklyn Beckham’ın arası vegan markayla bozuldu

Oyuncu Nicola Peltz ile yaptığı evlilikle gündemden düşmeyen Brooklyn Beckham, iş hayatında hüsrana uğradı.

Sozcu.com.tr

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Ünlü futbolcu David Beckham’ın oğlu olan 23 yaşındaki Brooklyn Beckham’ın, Superdry ile olan yaklaşık 21 milyon TL’lik (1 milyon Sterlin) anlaşması, marka tarafından sonlandırıldı.

Daily Mail’in haberine göre, moda firması Superdry, kasım ayında, Brooklyn Beckham’ı marka elçisi olarak duyurmuştu. Brooklyn, Superdry kıyafetleriyle poz verdi ve 14 milyon Instagram takipçisine hitap eden tanıtım gönderilerini hesabına yükledi.

Ancak, şeflik eğitimi almaya başlayan Brooklyn, et ve et ürünleriyle ilgili paylaşımlar yapınca vegan bir marka olan Superdry ile arası bozuldu.

Daha öncesinde futbolcu ve fotoğrafçı olmayı deneyen Brooklyn ise konu hakkında bir açıklama yapmadı.

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