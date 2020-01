Sosyal medya Sefirin Kızı için ikiye bölündü: Nare ve Gediz detayı!

Yayınlandığı gün ‘Bekaret’ sahnesi ile büyük tepki çeken Sefirin Kızı, giderek büyüyen bir izleyici kitlesine sahip oldu. Öyle ki, Nare ve Sancar’ın destansı aşkının anlatıldığı dizinin hayran kulüpleri artık sosyal medyada başka dizilerle kavga etmeye dahi başladı. Ve çok ilginçtir ki, ilk kez bir dizide esas oğlan değil, onun en yakın arkadaşı ön plana çıktı; Gediz… Sancar Efe’nin çocukluk arkadaşı, sağdıcı, dostu, ortağı Gediz…

Uraz Kaygılaroğlu’nu hayat verdiği Gediz karakteri, romantik halleri, esprili kişiliği, kadına değer vermesi, sevdiği kadına aşkla bakmasıyla herkesin kalbini çaldı. Özellikle dün akşam yayınlanan bölümdeki “Aşıksan inanırsın… Çok aşığım sağdıç, koşulsuz inanacak kadar aşığım” sözleriyle, gönüllere taht kurdu…

Sancar ve Gediz çocukluklarından bu yana hiç ayrılmamış çok iyi dost… Ve birbirlerinden başka da kimseye güvenmiyorlar. Hatta çocukken bir de söz vermişler; Kimsenin aralarına girmesine izin vermeyecekler, hele ki bir kadının… Tabii böyle olmadı. Gediz en yakın arkadaşının hala aşık olduğu Nare’ye aşık oldu ve onun için dostunu karşısına aldı.

Bu durum aslında Türk dizilerinde Gediz gibi bir karakterden nefret etme sebebidir. Ne var ki Sefirin Kızı’nda işler tersine döndü. Gediz’in Nare’ye olan aşkını itiraf etmesi, sosyal medyada adeta bir bayram havası estirdi. Hatta NarGed ve Uraz Kaygılaroğlu hashtag’leri TT oldu. İkilinin dizide sevgili olması için senaristlere çağrı yapanlar dahi vardı.



Twitter’da NarGed hashtag’i açanlar;

“Senaristler, Nare ve Gediz destanı olsun”,

“Sevdiğinin tecavüze uğradığını duyunca ‘Söyle kaç kişiyle aldattın beni’ diye üstüne yürüyüp, gırtlağını sıkan Sancar’ları değil de, sevdiğine her daim inanan, yanında olan Gediz’leri savunacağım”,

“Başrol kim umurumda değil. Ben Nare’ye kim inanıyor, kim kıyamıyor ona bakıyorum. Ben Nare ve Gediz ikilisinin imkansızlığını seviyorum”,

“NarGed etkisi reytingleri yükseltmiş”,

“Kolundan tutup dışarıya atanı değil, tanımadığı halde hem gönlünün hem evinin kapılarını açan Gediz’i savunacağım”,

“Lütfen Gediz ve Nare’nin arasını açmayın lütfen” gibi yorumlar yazdı.



Uraz Kaygılaroğlu’nun bir anda dizide öne çıkması, dizinin başrolü olan ve Sancar karakterine can veren Engin Akyürek’in geri plana düşmesi senaristlerin ya da yapımcının pek hoşuna gitmeyebilir. Belki de ilerleyen bölümlerde Gediz karakterini geri plana çekebilirler. Hatta belli mi olur, Neslihan Atagül’ün canlandırdığı Nare karakterini ondan nefret ettirebilirler… Kaldı ki Akyürek’in oyunculuğu tartışılmaz. Her bölüm muhteşem bir performans sergiliyor. Ama bildiğimiz Türk dizilerinde işler böyle yürümüyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde izleyiciyi neler bekliyor?