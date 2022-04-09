HAYAT
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Şeftali bahçeleri pembeye büründü

Bursa'da hava sıcaklıklarının son günlerde artmasıyla meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Şehrin meşhur şeftalisinin üretildiği bahçelerde ise ağaçlardaki pembe çiçekler ve zeminin yeşilliğiyle ayrı bir güzellik oluştu.

Yayınlanma: 12:29 - 09 Nisan 2022 Güncellenme:
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Nisan ayının gelmesiyle Bursa’daki şeftali ağaçları çiçek açtı. Bahçeler, pembe ve yeşil renk cümbüşü ile belgesellik görüntüler verdi.

Bol bol fotoğraf çekinen vatandaşlar, “Her baharda şeftali ağaçları çiçek açar ve ortaya harika görüntüler çıkıyor. İnsan bu güzellikler içinde huzur buluyor” dedi. (İHA)

Bursa