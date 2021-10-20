Şehir hayatına alışan leylek sürüsünü unuttu

Göç esnasında sürüsünden ayrılan ve Tekirdağ'da tarihi bedesten esnafına sığınan leylek, şehir hayatına alıştı.

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Avrupa ve Afrika kıtaları arasında sürekli göç halinde bulunan leylekler Marmara’dan geçerken, sürüden ayrılan bir leylek 45 gün önce Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Eskicami-Ortacami Mahallesi’ndeki tarihi bedesten çarşısına kondu. Çarşı esnafının sıcak davranması ile leylek bir daha oradan ayrılmak istemedi.

ADINI YAŞAR KOYDULAR

‘Yaşar’ ismi de verilen leylek şehir hayatına alışarak, tam bir Tekirdağlı oldu. Leylek, esnaf ile birlikte uyanıyor, esnaf kapıları açana kadar o da dükkanların önünde bekliyor. Esnaf da leyleğe sahip çıkarak, ona adeta bir evlat gibi bakıyor. Şehir hayatına alışan leylek ise zarar gelmeyeceğini öğrendiği ve sürekli insanların elinden yemek yediği için artık insanlara rahat rahat yanaşabiliyor.

“GİTMEK İSTEMİYOR”

65 yaşındaki İlter Çöpoğlu, “Burada barınıyor. Biz de elimizden geldiği kadar ona yardım ediyoruz. Bir buçuk aydan beri burada bakıyoruz. Elimizden geleni yapacağız onun için. O da buralara alıştı gitmek istemiyor. Her gün burada. O da artık bir evladımız oldu. Akşam bedestenin üstünde kalıyor. Orada bir yuva yaptı. Çalı çırpı topladı kendine yuva yaptı. Sabah 09.00-09.30 gibi iniyor buraya. Kahvaltısını hazırlıyoruz. Ekstra balık,, tavuk ürünleri suyunu koyuyoruz. Her şey hazır yani” diye konuştu. (İHA)