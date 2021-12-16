Şehir hayatından sıkıldı, 4 yıldır eksi 30 derecede yaylada yaşıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda Abulmenav Aslan, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor. Ailesi Van'da olan Aslan, 2 at, 1 köpek ve 25 koyunuyla hayatını sürdürüyor.

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2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası’nda göçerler dönüş yolcuğunu tamamladı. Ancak 62 yaşındaki Abdulmenav Aslan 4 yıldır tek başına 2 atı, 1 köpeği ve 25 koyunuyla eksi 30 derecede yaylada hayatını sürdürüyor.

Telefon ve televizyondan uzak yaşam sürdüren Aslan, vaktini Yeşilöz Deresi’nde balık tutarak geçiriyor.

“HİÇ HASTALANMADIM”

Ömrünün bu yaylada geçtiğini ifade eden Aslan, “Şehir hayatını sevmiyorum, çok bunalıyorum. Bu dağ başında tek başıma kalıyorum. Doğal beslendiğim için bugüne kadar hiç hastalanmadım. Bazı hayvanlarım var, onlarla kaldığım için çok mutluyum. Buradan da aileme selam gönderiyorum” dedi. (İHA)

