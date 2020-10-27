Şehir şehir gezip dert dinliyor

Otostopla Türkiye turuna çıkan 22 yaşındaki gezgin Aytaç Şimşek, 4 yılda 51 il gezdi, yüzlerce insanın derdini dinledi. Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL vereceğini söylüyor.

İstanbul’da yaşayan Aytaç Şimşek (22), 4 yıl önce şehrin karmaşasından uzaklaşmak için sırt çantasına sığdırdığı hayal dünyasıyla ülke turuna çıktı. Cebinden tek kuruş para harcamadan otostopla Türkiye turuna çıkan genç gezgin Şimşek, gittiği her ilde kamp çadırını kurarak yeni insanlarla tanıştı.

İnsanlarla samimi diyaloglar kuran Şimşek, geçimini sağlamak için ise dert dinlemeyi ücretli hale getirdi. Ücret karşılığında dert dinleme seansları ise birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Her dert dinleme seansından 10 TL kazanan Şimşek, kendisini dertleriyle ağlatabilen kişilere de 100 TL veriyor.

4 YILDA 51 İL GEZDİ

Yaptığı gezilerde şehirleri keşfettiğini ve yeni kültürleri tanıdığını anlatan Şimşek, şunları söyledi:

* Otostopla geziyorum. Türkiye’nin tüm illerine gideceğim. 4 yıldır geziyorum, şu an 51’inci şehrim Diyarbakır oldu.

* Dert dinliyorum. Bugüne kadar kimse beni ağlatamadı, ağlatabilen varsa beni bulmalarını istiyorum.

* Hedefim, dünya turunu patenimle gezmek. Henüz bir patenim yok ama almayı düşünüyorum.

* Dert dinleyerek günde ortalama 60-70 lira kazanıyorum. Fazla kazandığım yerler de oluyor az kazandığım da oluyor.

“10 LİRAMI VERİP DERDİMİ ANLATTIM”

Şimşek’e derdini anlatan Ömer Kamçı, “Bir derdim vardı, onu anlattım. Çok ilgilendi sağ olsun.10 liramı verdim ama rahatladım” dedi. (DHA)