Şehirden kaçtı, şimdi organik tarım yapıyor

“Yerel tohumun hem bizim için hem de gelecek nesiller için ne kadar değerli olduğunu anladım” diyen Nebahat Mert Fethiye Yerel Tohumlar Derneği'nin kurucu üyesi oldu. Şimdi organik tarımla ürettiği ürünlerle sivil toplum kuruluşlarına destek olup, projeler üretmeye başladı. Mert çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

PROJELER ÜRETİYORUM

“Halkla İlişkiler mezunuyum. Ancak ikinci bir üniversiteye başlayıp tarım bölümü okudum. İncirköy ve Nif köylerinde atölye kurdum. Toprağa sebze nohut ve mercimek ektik. Bunun yanı sıra ev yapımı doğal sirke, reçel, salça, kahvaltılık soslar ve glutensiz sağlıklı elma unu ürettik. Üretmiş olduğum gıdanın tohumdan hasada serüvenine şahit olmak müthiş bir duygu. Bu aşamada tohumun fideden ürüne nasıl geliştiğini uygulamalı olarak öğreten avukat-çiftçi Güzin Çetkin Neşeli'den çok şey öğrendim. Kadın üretici dayanışmasıyla çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. İstanbul gibi metropolde toprağı sadece saksıda görmek mümkün. Doğaya kaçtım kaçmasına ama doğal gıda üretirken proje üretmeyi de bırakmadım. Çocuk ve gençlere yönelik tarıma dayalı tohumdan hasada, hasattan ürün işlemeye yönelik ve aynı zamanda ekolojik tarım turizmine dayalı projelerimiz var.”

Nebahat Mert kurduğu internet sitesinden kendisinin ve çevresindeki kadın üreticilerin ürünlerini satarak elde edilen gelirin bir kısmını sivil toplum kuruluşlarına aktarıyor.

Köyde imece usulü dayanışma içindeyiz

Nebahat Mert, köyde yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Mert, “Hasat zamanı komşularımın zeytin, meyve, sebze bahçesine yardıma giderek onların hasadına yardımcı oldum. Tecrübem arttı. Bunun karşılığında para yerine ihtiyacım olan ürünü temin ettim. Bu da harika bir histi. Ayrıca benim bu kişisel hayat yolculuğumda toprakta tarımda hep bir kadın dayanışması olduğunu fark ettim. Doğa anaya sığınarak üretime devam ediyoruz” dedi.