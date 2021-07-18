Şehit kızı büyüdü, kaymakam oldu

Özlem Kılıçtürk henüz 26 yaşında ve 18 gün önce Isparta'nın Aksu İlçesi'ne kaymakam vekili olarak atandı. Vatani görevini yapan babasını daha 1 yaşındayken, tanımaya bile fırsat bulamadan 1996 yılında kaybetti. Payına ‘şehit kızı'' olarak büyümek düşen Kılıçtürk, Mehmetçik Vakfı'nın bursu ile hayata hazırlandı. Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra kaymakamlık sınavını kazanıp kursları ve stajlarını da başarı ile geçince, önce Isparta'nın Senirkent İlçesi'ne kaymakam vekili olarak atandı. Buradaki görevinin ardından da 28 Haziran'da aynı ildeki Aksu İlçesi'nin kaymakam vekili oldu. Kaymakamlık makamına oturduktan hemen sonra ilk iş olarak şehit ailelerini ziyaret etti. Kılıçtürk, eğitim hayatında önemli katkıları bulunan Mehmetçik Vakfı'nın aylık olarak çıkardığı dergiye bir söyleşi verdi ve hem şehit kızı olmayı anlattı hem de mesleğini…

6 İLDE GÖREV YAPTI

1952 yılında ilçe olan 12 bin nüfuslu Isparta Senirkent'e ilk kadın kaymakam vekili olarak bu yıl şubat ayında atanan ve 4 ay sonra da Aksu Kaymakam vekili olan Kılıçtürk kendisini şu sözlerle anlattı: 1995 Erzincan doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Erzincan'da tamamladıktan sonra 2013 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans eğitimime başladım. 2017'de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldum. 2019 yılında girdiğim kaymakamlık sınavını kazandım. Erzincan Valiliği'nde kaymakam adayı olarak görevime başladım. Denizli, Kırıkkale, Trabzon ve Muğla illerinde kaymakam refikliği stajımı tamamladım. Sonra da kaymakam vekili olarak Isparta'ya atandım.

ŞEHİT ÇOCUĞU OLMAK

Küçük yaşta vatan hassasiyeti içinde yetişip bu vatan için ödenmiş bedelleri de her an hatırda tutarak ve bu bedellere layık olma çabası gösteriyorsunuz. Şahadet makamının ulviliğinin de getirdiği bilinci taşıyarak gerek seçtiğim meslekte gerekse yaşamımda karşılığını bulmuş değerlerimde, bir şehit çocuğunun yansımalarını görmek mümkün.

EN BÜYÜK BORCUMUZ

Özlem Kılıçtürk, “Unutmamalıyız ki, şehitlerimizin kanlarıyla bezenmiş bu topraklara sahip çıkmak, vatanımıza en büyük borcumuzdur” sözleriyle mesaj verdi.

Sizlere kapılarımız her zaman açıktır

Aksu Kaymakam Vekili Özlem Kılıçtürk, şehit ve gazi çocuklarına, “Yaşadıklarınıza duygudaş biri olarak, anne babalarımıza layık evlat olmak ve onların gurur duyacağı amaçlar peşinde koşmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur” diye seslendi. Devamında şu tavsiyelerde bulundu; “Bu noktada yaşamımıza daha da anlam katacak hedefler edinmeli, devletimizin üzerimizdeki emeklerinin karşılığını verebilmek için imkanlarımızı en güzel şekilde kullanarak ülkemize hizmet için çalışmalıyız. Şehitlerimizin kanlarıyla bezenmiş bu topraklara sahip çıkmak vatanımıza en büyük borcumuzdur.” Şehit ve gazi ailelerinin herkesin kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunun altını çizen Kılıçtürk, “Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır” dedi.

MEHMETÇİK VAKFI

TSK Mehmetçik Vakfı, 1982 yılında kuruldu. Vakıf, vatan hizmetini yerine getirirken şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden Mehmetçiklerin yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerin kendilerine ve evlatlarına bağışçılardan aldığı destekle maddi ve manevi yardımda bulunuyor.

Terör sadece dağlardan değil zihinlerden de silinmeli

Mesleki hedeflerini de anlatan Kılıçtürk, “Kaymakamlık mesleği temelde insanımıza ulaşmaya ve hayatlarına güzel dokunuşlar yapmaya imkan veren bir meslek. Bunu da bir fırsat bilerek vatandaş odaklı çalışmak benim en önemli gayelerimden biri” dedi. Devamında da şu çarpıcı tespitte bulundu: “Bunları gerçekleştirirken terörün sadece dağlardan değil, zihinlerden silinmesi için de gereken çabayı göstermek ana hedeflerimden biri olacak.”